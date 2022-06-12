乌克兰: 俄军炸西方武器库 基辅称至少22人伤

乌克兰/俄罗斯

莫斯科6月12日宣布俄军从黑海发射导弹摧毁了乌克兰西部的"一个大型仓库"，里面有西方提供的武器。

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俄罗斯国防部说，它在距离罗马尼亚边境140公里的乔特科夫（Tchortkiv）摧毁了 "一个大型仓库，内有美国和欧洲国家向基辅政权提供的反坦克导弹系统、便携式防空系统和炮弹"。

俄罗斯军方说这次打击是从海上发射的巡航导弹进行的，但没有说明打击是何时发生的。

据乌克兰乔特科夫所在的捷尔诺皮尔（Ternopil）地区行政主管特鲁奇（Volodymyr Trouch）在脸书（Facebook）说，"昨天，当地时间晚上9点46分，乔特科夫被四枚导弹击中，这些导弹都是从黑海发射的"，"有22人受伤，都在住院。在受害者中，"有七名妇女和一名12岁的儿童"。

特鲁奇还补充说，在这次袭击中，"一个军事设施被部分摧毁"，"居民的房屋也被损坏"。

在遭俄罗斯攻击之前，乔特科夫有居民不到3万，位于罗马尼亚边境以北140公里，在乌克兰西部主要城市利沃夫东南200公里处。

与乌克兰东部和南部在过去三个半月里受到乌俄军队战斗的严重打击不同，西部只是零星地成为莫斯科军队的打击目标，这些打击的目标是那些接收西方武器的军事设施。

在乌克兰东部，连日来俄罗斯的攻势不断加强，乌克兰总统府上午的报告说，俄军不断"对北顿涅茨克和周围村庄进行攻击和炮击"。

法新社说，一旦占领北顿，将打开通往另一个主要城市克拉马托尔斯克的道路。那将是朝着征服整个顿巴斯盆地迈出的一步，这个主要讲俄语的地区自2014年以来部分被亲俄分离主义分子占领。