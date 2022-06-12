韩防长：加强韩美同盟及韩美日安全合作

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韩国防长李钟燮今天6月12日在新加坡亚洲安全峰会发言表示，韩国将加强“韩美”同盟及“韩美日”安全合作，并跨越韩半岛及东北亚范畴展开活动。

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据韩联社报道，李钟燮在香格里拉对话会发言表示，为了使朝鲜无核化计划变成现实，必须有强大的力量支撑，韩国将加强美国延伸威慑力的执行能力，以遏制朝鲜核导威胁，并划时代地增强韩军的应对能力。他还说，韩国同时要加强“韩美日”三国安全合作。为了恢复韩日的安全合作以及加强韩美日安全合作，韩方有意同日本进行有诚意的对话。

李钟燮称，韩半岛的地缘政治特殊性与印太地区的稳定密不可分，这意味着韩半岛不稳定就会引发整个东北亚及印太地区的不稳定。他说，朝鲜发展核导是造成印太地区不稳定的主要因素。

他还表示，韩国外交将跨越韩半岛及东北亚范畴，作为全球枢纽国家发挥作用，主要内容包括与东盟开展安全合作、将合作范围扩大至非传统安全领域、与印太地区正在运行的多种安全协商机制进行合作。

据法新社今天发自新加坡的消息说，今天中国防长魏凤和在香格里拉安全对话上发言表示，中国是朝鲜的主要盟友，在朝鲜最近一轮武器试验之后，希望朝鲜半岛实现和平。

他还说："现在（解决）问题的关键是关注和满足所有各方的安全利益。

在周日的峰会上，韩国国防部长李钟燮说，面对朝鲜的威胁，首尔将加强其防御能力并与美国合作。