乌战促进了全球食品保护主义 20国限制出口

乌克兰/全球食品保护主义

乌克兰南部Mykolaiv镇附近的一块田地上，被摧毁的俄罗斯军车与旁边的炮弹。 2022年6月12日照片

全球相继有国家出台粮食及主要食品的出口禁令。为了优先确保本国的供应，发布出口禁令的国家目前已达到20个。在小麦和鸡肉等依赖进口的国家，价格上涨和供应短缺变得突出，加速的全球通货膨胀的隐忧进一步被推高的可能性也在加强。

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据日本经济新闻署名中野贵司、马场燃、山本裕二今天报道称，据美国智库国际食物政策研究所（IFPRI）统计，截至6月7日，决定实施事实上的出口禁令的国家已达20个，包括印度、马来西亚、阿根廷和加纳等。这一影响波及亚洲、中东和非洲等广泛地区，涵盖小麦、植物油、鸡肉及牛肉等全球的餐桌和餐饮业不可或缺的品类。

该报道说，俄罗斯进攻乌克兰成为各国优先确保本国粮食和食品的“食品保护主义”加强的契机。作为占世界葵花籽油出口份额的近5成、世界第5大小麦出口国的乌克兰的出口也日趋困难，植物油等的价格上涨。生产国为了将对国内食品价格的影响控制在最小限度，开始禁止出口。

被期待用于替代乌克兰产的世界第2大小麦生产国印度于5月中旬决定停止小麦出口。由于砂糖的印度国内价格4月上涨逾5％，该国自6月1日起还开始限制砂糖的出口。印度政府在通知中表示“旨在稳定国内消费和价格”。美国农业部统计显示，印度是2021～2022年度的砂糖产量排在世界首位、出口量也仅次于巴西和泰国的主要国家。

生产全球棕榈油约6成的印度尼西亚政府于5月23日解除了4月下旬引进的棕榈油禁运措施，但自5月底开始，要求生产企业将产量的一定比例供应国内。当地报纸报道称，属于大米主要生产国的泰国为了确保大米农户的收入，正在携手越南推高国际价格。

据该报道，各国出台主要食品出口禁令的原因是，食品涨价将导致对现政府的批评和政局动荡。在斯里兰卡，陷入生活困境的市民发起抗议游行，总理和阁僚被迫辞职。而在邻国印度，4月的消费者物价达到约8年来最高水平，政府正密切关注通货膨胀的发展。

另外，气候变化也在引发供应短缺。印度政府5月将2021～2022年度的小麦产量预期定为1亿641万吨，比当初预期下调约4％。3月以后袭击印度全境的热浪是主要原因。

该报道称，加强限制对出口国来说也是双刃剑。印度尼西亚当地报纸报道称，该国因棕榈油禁运措施影响，最多损失了22亿美元的外汇收入。亚洲很多国家由出口拉动经济，在世界经济减速隐忧加强的背景下，导致经济明显恶化的因素将增加。

该报道原文链接：https://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/economic-policy/48816-2022-06-13-05-00-56.html