华邮: 泽连斯基吁国际社会在中国动武前助台湾抵御侵略

泽连斯基/台湾

乌克兰总统泽连斯基周六在香格里拉安全对话上发表视频讲话呼吁亚洲国家支持乌克兰抵御俄罗斯入侵，同时他也呼吁国际社会在北京对民主台湾发动攻击之前，帮助台湾抵御中国的侵略。

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《华盛顿邮报》专栏作家罗金（Josh Rogin）表示，泽连斯基的这些评论有可能打乱乌克兰与中国之间微妙的平衡，但泽连斯基坚持认为，无论侵略者在哪里出现，都必须进行抵抗。他认为，亚洲国家不应等到危机发生时才采取有利于台湾的行动，那将重蹈欧洲在俄罗斯总统普京攻击乌克兰之前（不作为）的覆辙。

罗金说，泽连斯基这番讲话是在他向香格里拉会议发表视频讲话之后发表的。香格里拉对话是由总部设在伦敦的国际战略研究所组织的亚太国防和外交官员年度会议。泽连斯基告诉与会的政要们，乌克兰危机不仅对欧洲，而且对亚洲都是一个紧迫的问题。他警告那些置身事外的国家，除非迅速击败普京，否则他们将很快面临粮食、能源和经济危机。

罗金在泽连斯基发表了事先准备的言论后，问他对台湾有什么建议，“因为台湾正面临来自其邻国中国的类似经济和军事胁迫行动（虽然还没有动武）”。

他回答说，“乌克兰是国际社会的一个教训：国际社会应该在战争爆发前就向面临侵略的国家提供援助”。

泽连斯基还说，“没有人从[战争]中受益，除了某些对自己的野心规模仍不满足的政治领导人。他们的胃口不断膨胀”。“因此，我们需要一个外交决议来支持那些需要帮助的国家”。罗金说，泽连斯基说这番话时没有提中国国家主席习近平的名字。

泽连斯基补充道，乌克兰的例子表明，一旦战争爆发，人类会付出惊人的代价，因此必须尽一切努力寻找外交解决方案，尽可能避免发生直接冲突。而与此同时，国际社会必须在紧张局势演变成暴力之前进行干预，以确保一个小国能够抵御侵略者。

罗金说，北京对台湾问题的敏感在这次会议上得到了充分展示。美国国防部长劳埃德-奥斯汀周五与中国国防部长魏凤和将军会面。据一位美国官员说，奥斯汀就中国对台湾越来越多的恐吓与魏凤和对质交锋，指出这种恐吓有可能破坏长期存在但脆弱的现状，并拒绝了中国关于台湾海峡完全属于中国的论点。

华邮这个报道说，奥斯汀周六在香格里拉论坛的一次演讲中说：“我们已经看到在台湾附近的挑衅性和破坏稳定的军事活动稳步增加”。“这包括解放军[People's Liberation Army]的飞机在最近几个月以创纪录的数量在台湾附近飞行，而且几乎每天都有”。他并说，“维护台湾海峡的和平与稳定不仅仅是美国的利益”。“这也是一个国际关注的问题”。

罗金透露：在劳埃德-奥斯汀与魏凤和会晤后，中国国防部指责美国和"台独势力"破坏了现状。北京还声称，魏凤和告诉奥斯汀，如果有必要，中国会毫不犹豫地“发动战争”，并"将任何台独阴谋击得粉碎"。但美国的消息人士告诉罗金说，“魏凤和在与奥斯汀的会谈中从未说过这些话”。

华邮专栏作家罗金说，尽管中国坚决否认乌克兰与台湾局势有关联，但参加新加坡会议的几位亚洲领导人表示，俄罗斯入侵乌克兰对该（亚洲）地区来说，是对中国可能攻击台湾敲响的警钟。正如日本首相岸田文雄周五晚上在会议上发言时所说，"今天的乌克兰可能就是明天的东亚"。