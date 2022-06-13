国际特赦组织指控俄罗斯对乌克兰哈尔科夫的攻击构成战争罪

乌克兰/俄罗斯/战争罪

国际特赦组织周一指控俄罗斯在乌克兰犯下战争罪，称俄罗斯在乌克兰东北部城市哈尔科夫通过炮击行动以及被广泛禁止的集束炸弹杀害了数百名平民。

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国际特赦组织周一指控俄罗斯在乌克兰犯下战争罪，称俄罗斯在乌克兰东北部城市哈尔科夫通过炮击行动以及被广泛禁止的集束炸弹杀害了数百名平民。

国际特赦组织表示，在哈尔科夫发现俄军反覆使用国际公约禁止的9N210和9N235集束炸弹与散雷的证据。集束炸弹在半空中释放数十枚小炸弹或手榴弹，无差别地散布在数百平方公尺的范围。国际特赦组织指出，散雷则是结合了集束弹药和反步兵地雷最糟糕的特性。

这份题为“任何人都可能随时死亡”的报告中细述了俄罗斯军队如何在2月24日入侵第一天便开始以哈尔科夫平民区为攻击目标。报告指出，“屡屡无差别地针对哈尔科夫住宅区轰击，造成数百名平民死亡和受伤，构成战争罪” ，“明知它们一再造成大量平民伤亡，仍持续在人口稠密的平民区使用这种不是精确制导的爆炸性武器，甚至可能构成对平民的直接攻击”。

俄罗斯对哈尔科夫的轰击持续了两个月，对这座拥有150万人口的城市造成了巨大破坏。国际特赦组织表示，在为期两周的实地调查中，该组织对哈尔科夫41起袭击事件进行了调查，这些袭击事件造成至少62名平民死亡，196人受伤。他们发现了排队领取援助物品或者只是在街道上行走的平民被集束弹药和非制导火箭弹杀害的证据。

国际特赦组织危机反应资深顾问罗维拉（Donatella Rovera）说，这些武器永远不应被使用，“人们在家中、街头、游乐场和墓地被炸死，排队等候人道援助或购买食品和药品时也会送命” ， “必须对造成这些可怕攻击的俄罗斯军队追究责任。”