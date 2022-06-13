瑞典智库报告： 世界正重新走向核武增长的时代

核武，军备

瑞典权威智库周一（6月13日）公布的一项报告警告，在全球紧张局势恶化和俄罗斯入侵乌克兰战争背景下，世界核武数量在经过35年的下降之后，未来十年可能将再次增长。

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根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Sipri）估算，2022年初，世界九个拥核国家（俄罗斯、美 英、法、中国、印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜）共拥有12705枚核弹头，比2021年减少375枚。随着拥核占世界90%的美俄两国逐渐削减冷战期间积累的庞大核武库，全球核弹总数在1986年达到超过7万枚的历史最高值后，已减少了一半以上。但据瑞典研究中心的报告，这一裁军时代似乎即将结束，核升级风险现在处于冷战后的最高水平。

报告合作者之一的马特-科尔达（Matt Korda）告诉法新社：“很快我们将达到自冷战结束以来全球核武器数量可能首次开始上升的状况，危险是现实的。“

报告预期，在去年被称为的"边际 "下降之后，全球核武库预计 "未来十年 "将再次开始增长。

报告指，普京对乌克兰战争数次明确提及使用核武，而中国和英国等国正在正式或非正式地对其核武现代化或扩大。科尔达说，"由于乌战及普京提到核武，未来几年的裁军进展将非常困难”。他认为，普京数次令人担忧的声明 "正在使许多其他核大国重新思考自己的核战略"。

Sipri表示，尽管国际禁核条约在50多国批准后在2021年初生效，而俄美新削减战略武器条约（Start）也被延长了5年，但近年来，在伊核计划和高超音速导弹发展的背景下，国际核裁军状况已经恶化。核武总数的下降完全是因美俄拆除 "几年前退役的 "核弹头所体现，而被认为可使用的核武数量仍然 "相对稳定"。

据Sipri的最新估计，俄罗斯仍然是世界上最大的核国家，2022年初部署、储存或等待拆除的核弹头共5977枚（一年内减少280枚）。该研究指其中有近1600个核弹头准备好投入使用。

美国有5428枚弹头（一年内减少120），但部署的核弹头更多，为1750枚。中国以350枚核弹头排名第三，其次是法国290枚，英国225枚，巴基斯坦165枚，印度160枚，以色列90枚。以色列是九国中唯一一个没有正式承认其拥有核武的国家。

同时Sipri也首次估算朝鲜的情况，指平壤已组装有20枚核弹头。据信朝鲜有足够生产约50枚核弹头的材料。

报告指，所有拥核国都在增加或更新其核武库，而且大多数国家都在强化其核言论，增加核武器在其军事战略中的作用。

Sipri说，中国正在大幅增加其核武库，卫星图像显示中国建造了300多个新的导弹发射井。 而据美国五角大楼称，到2027年，北京将可能拥有700枚核弹头。