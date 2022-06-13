联合国人权高专：巴切莱特称不寻求连任

联合国/巴切莱特

联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特周一今天在日内瓦宣布，她将不寻求连任。在做出这一宣布之前，她的这一决定一直是一个秘密。法新社在最近几周会见的许多外交官表示，他们不知道她的这一想法。很少有联合国人权高级专员在这一职位上表达希望连任，法新社说或与来自世界各国的压力有关。

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据法新社今天报道称，联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特这位70岁的智利前总统今天对联合国人权理事会说，“随着我作为高级专员的任期结束，第50届理事会的今天会议将是我的最后一次发言。” 巴切莱特没有向在场的代表们进一步说明她为什么选择此时做出宣布。

人权事务高级专员的职位通常受到来自世界各国的强大政治压力，尽管它最多可以担任两届，但几乎所有巴切莱特的前任都避免了停留时间超过一届。

巴切莱特是智利的第一位女总统，也是酷刑受害者，于2018年被联合国秘书长古特雷斯任命为高级专员。她的任期到8月底结束。

法新社说，近几个月来，她一直受到严厉和反复的批评，批评特别是来自美国，但也来自人权观察和大赦国际等主要人权组织。他们批评巴切莱特对中国的侵犯人权行为采取了过于宽松的态度。他们还批评巴切莱特在访问中国期间没有更强烈地谴责这些侵权行为。

这是自2005年以来联合国人权高级专员对中国的首次访问。

巴切莱特还因推迟发表一份记录新疆人权状况的报告而受到批评。

巴切莱特今天表示，她将首先与中国当局分享这一报告--正如与任何国家的传统做法一样--然后再发表。

巴切莱特还强调，在与中国官员，包括在与中国国家主席习近平的交流中，她提出了中国侵犯人权的问题。巴切莱特说：“我在与所有成员国的互动中一直强调对话的重要性，即使是在最困难的问题上。”

巴切莱特女士宣布与中国达成了协议，将举行人权问题高级别年度会议。

据法新社说，巴切莱特于1951年9月29日出生在圣地亚哥，她的童年随着她的父亲（一名空军飞行员）的工作调动而在智利纵横交错。1970年，她开始学习医学并加入社会主义青年团。1973年9月11日，即奥古斯托-皮诺切特政变的日子，她的父亲被逮捕。6个月后，他死在了拘留所里，被他的同僚折磨得死去活来。

阿尔贝托-巴切莱特的死将永远标志着他女儿的生命受到影响与改变，巴切莱特立志将永远希望不辜负她心爱的、令人钦佩的父亲。

巴切莱特继续她的医学研究，但在1975年1月，她和她的母亲被秘密部门逮捕，他们被带到格里马尔迪别墅拘留中心，这两个人在那里也都受到了酷刑。

但后来，巴切莱特两次当选成为她的国家的总统。巴切莱特女士的第一个任期（2006-2010年）以创纪录的人气结束，之后她不能立即参加连任，因为宪法禁止连续两届任期。

巴切莱特再后来被任命为联合国妇女署的执行主任，离开圣地亚哥前往纽约。随后，她担任了第二个任期（2014-2018年）的智利总统，在此期间，她以一系列进步的改革措施撼动了这个以非常保守著称的社会，包括采用同性婚姻和使以前被禁止的堕胎非刑罪化。