世界在核武器上的花钱越来越多

核武器

根据国际废除核武器运动（ICAN）的一份报告，2021年，核大国用于原子弹库现代化的支出增加了近9%，达到824亿美元。据废核运动专家认为，核武器没有什么用处，去年世界花费巨大使核武器库现代化，却不能阻止有核大国俄罗斯发动入侵乌克兰战争。

广告 继续浏览后续

国际废除核武器运动的新报告说，世界在核武器上的花费越来越多。根据周二公布的报告，仅美国去年就在核计划上花费了442亿美元，比前一年多了12.7%，而中国则花费了117亿美元（+10.4%）。俄罗斯（86亿美元）、法国（59亿美元）和英国（68亿美元）花在核武器上。

法新社说，国际废除核武器运动ICAN因在禁核条约方面的不懈努力而在2017年获得诺贝尔和平奖。而禁核条约已被59个国家批准，但其中没有一个核大国。

国际废除核武器运动的报告说，巴基斯坦的核武器开支为11亿美元，低于前一年的10亿美元，而印度将其核武器开支削减到23亿美元（2020年为25亿美元）。

以色列从未正式承认自己拥有核弹，但根据ICAN的数据，以色列在这方面花费了12亿美元，与前一年相同，ICAN估计，朝鲜在2021年的核计划上花费了6.42亿美元，而2020年为7亿美元。

据该非政府组织补充说，核国家为维护核武库的现代化，用纳税人的钱偿付私营公司（共302亿）新合同，而这些私营公司又购买了智囊团和压力集团的服务，以维护核武器的政策效用。

据ICAN的研究协调员Alicia Sanders-Zakre评论说，“但这份报告表明，核武器是无用的。"IAlicia Sanders-Zakre认为，"有核国家在2021年额外花费了65亿美元，却无法阻止一个核大国在欧洲发动战争，"她批评俄罗斯入侵乌克兰。ICAN的研究协调员Alicia Sanders-Zakre还认为，"这就是为什么我们比以往任何时候都更需要多边核裁军。"