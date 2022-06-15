美国发起、北约组织，近50个国家商讨对乌克兰的武器

北约

当乌克兰争取从国外进一步获得大量武器供应，以抵挡俄军进攻的时候，北大西洋公约组织和其他地区共几十个国家的国防部长6月15日召开会议，商讨对乌克兰运送武器事宜。

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星期三在布鲁塞尔举行的会议是趁北约召开国防部长会议之便举行，与会者还包括北约官员以及芬兰、瑞典和东亚国家代表，由美国国防部长奥斯汀发起。这是相关近50国为商讨并协调援助乌克兰而举行的第3次会议。

中央社报道，乌克兰总统幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）6月15日表示，乌克兰需要1000门榴弹炮、500辆战车和1000架无人机等军备。

西方国家承诺，将为乌克兰提供北约标准武器，包括美制先进火箭。但部署这类武器需要时间，而且乌克兰需要西方继续提供支援协助转换到新的补给和武器系统，而乌克兰苏联时期武器弹药库存在不断减少。

在会议展开前，北约秘书长斯托尔腾贝格（Jens Stoltenberg）表示，盟邦将继续提供乌克兰重型武器和长程火箭系统；同时他预期，本月稍后召开的北约高峰会将商定新一批援乌军备。

斯托尔腾贝格说：「有时这些努力需要时间，这正是召开今天这种会议之所以重重要的原因…我们将在今天会中接见乌克兰代表，以确定他们想对我们提出的挑战和问题。」

另据中央社报道，乌克兰星期三展现一门法国制自走榴弹炮的威力，朝俄军控制的地区开轰。

在乌克兰东部前线某个地点，乌军第55旅炮兵部队的士兵驾驶漆着迷彩的凯撒式车载自走炮抵达泥泞的田野，并发射3枚炮弹 。

一名观测官表示， 目标位于38公里之内。这种重型火炮的精准度评价很高，是俄军2月24日入侵以来，各国为乌克兰提供的新式现代化武器之一。

凯撒式自走炮是由部分国有的法国奈克斯特公司（Nexter）建造， 由一辆6轮军车搭载，射程达到40公里以上。