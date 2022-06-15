美韩决定加强两国在国防太空领域的合作共同应对朝鲜威胁

美韩合作

韩国国防部长官李钟燮周三表示，将基于韩美首脑会谈共识，与美方开展联演加深韩美国防太空伙伴关系，并提升韩军太空力量。

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韩国国防部长官李钟燮指出，在朝鲜核导威胁不断升级的情况下，太空和网络方面的军备竞争也日益激烈。随着基于卫星的太空军用化渐成气候，太空力量成为国家安全的重要保障。为实现从去年起推进的“基合同性发展太空防卫”的目标，韩军将对联合太空作战的执行理念进行细化。

李钟燮当天在向韩国空军发展协议会第10次安全学术会议致的书面贺词上做出如上表述。李钟燮介绍，韩军一直多方推进太空防卫力量建设，以强化国家太空力量并应对未来安全威胁。得益于此，韩军今年1月成功部署电子光学卫星监视系统，而且即将拥有军用侦察卫星。

韩国国防研究院的报告显示，朝鲜今年至今导弹试射所需费用或达到4亿至6.5亿美元。报告称，朝鲜今年伊始至本月5日共17次（不含火箭炮）试射33枚弹道导弹和巡航导弹。据推算，材料费约2.08亿美元至3.25亿美元。若计入人工成本和其他费用，朝鲜射弹所需费用或达4亿至6.5亿美元。

韩国外交部长官朴振周二在华盛顿与美国国务卿布林肯举行会谈后表示，韩美商定，若朝鲜进行核试验，两国将争取从联合国安理会层面推出包含严厉制裁措施的新制裁决议。朴振指出，面对朝鲜可能进行核试且还有可能使用战术核武的情况，韩美一致认为，解决朝鲜问题是韩美两国最优先的政策课题。韩美在会上重申，双方将以灵活开放的态度，始终对朝敞开对话大门。

朴振说，在解决朝核问题上中国发挥建设性作用十分重要，韩美有必要与中方进行战略沟通。韩国一名高官表示，如果朝鲜发起包括核试验在内的挑衅，中国和俄罗斯也没有太多理由反对采取对朝制裁。该官员透露，韩美还决定酝酿在联合国框架外制裁朝鲜的多项方案。