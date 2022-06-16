中国石油消费加升全球石油需求

能源/石油

国际能源署（IEA）6月15日首次发布2023年的世界石油需求展望，预测称需求将超过新冠疫情扩大前，创出历史新高。以发达国家为中心，石油价格上涨和经济减速正在打击消费的增长。另一方面，中国的需求复苏将拉动增长。美国等国将推进石油增产，但由于经济制裁，俄罗斯的产油量大幅减少，今后供应短缺或将被强烈意识到。

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据日本经济新闻署名滨美佐、蛭田和也今天报道称，全球石油需求受中国拉动2023年将超疫情前。

据IEA预测称，2023年的全球需求为每日1亿160万桶，高于此前最高的2019年（1亿40万桶）。预计到2023年10～12月单日需求达到1亿270万桶。相比上年的需求增加2.2％，与2022年的1.8％相比有所扩大。IEA认为在2022年内，中国的需求将恢复，抵消发达国家的消费放缓。随着旅游需求从新冠疫情中复苏，航空燃料需求将增长，同时石油化学原料的需求也将增加。

另一方面，IEA预测2023年的石油产量平均为每日1亿110万桶，与2022年预期相比增加1.3％。起到拉动作用的主要是非石油输出国组织（欧佩克、OPEC）的产油国。作为世界最大产油国，美国的日产量将达到1914万桶，出现6.3％的大幅增加。预计包括欧佩克和俄罗斯等在内的“欧佩克+”的产量到2023年将比上年减少约50万桶/天。受制裁影响，俄罗斯的产油量降至871万桶/天，相比上年出现16％的大幅减少。

据该报道，对俄罗斯产石油的封锁也是加剧供应短缺的因素之一。参加经济制裁的西方国家避免购买俄罗斯产石油，另一方面，中国和印度等则正在增加采购廉价的俄罗斯产石油。在2022年5月，俄罗斯的石油产油量比上月增加。不过，欧美正在推进加强制裁。日本综合研究所的副主任研究员松田健太郎表示，“根据中印在多大程度上维持采购俄罗斯产石油，全球供不应求的程度将受到影响”。