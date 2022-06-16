乌克兰战争难民失家园过亿

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根据联合国多个机构今天警告，俄罗斯在乌克兰发动的侵略战争造成全球流离失所人数首度突破1亿大关，难民人数增长呈现前所未有速度。乌克兰战争以及难民人数激增将恶性循环，不仅导致的粮食危机，还会迫使更多人逃离家园。

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据法新社今天报道，俄乌战争致全球流离失所破亿，粮食危机又接踵而来。据联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）告诉媒体，难以确保粮食安全的全球危机因俄罗斯入侵乌克兰而急速恶化，最重要的是加以因应以防更多人口迁移。「

乌克兰向来是世界的谷仓，俄罗斯的全面入侵已引发谷物和肥料严重短缺，以致全球价格飙涨，也造成数以亿计人面临饥饿风险。

据这位联合国官员说，若问到底有多少人…我不知道，但会是相当庞大的数字。」格兰迪说：「若不赶快解决问题，会造成毁灭性冲击，现在就已经很严重了。」 格兰迪发表联合国难民署（UNHCR）针对全球流离失所情况所做的年度报告。内容显示，在2021年末，全球流离失所人数创下8930万人纪录，10年间翻了1倍多。

但自今年2月24日俄国入侵乌克兰后，多达1400万乌克兰人逃离家园，他们可能留在国内，也可能以难民身分越过边境，致使全球流离失所人口首度突破1亿大关。

格兰迪说：「过去10年的每一年，数字都在攀升。如果国际社会不共同采取行动来解决这场人类悲剧、解决冲突、找到长久解决办法，这种可怕的趋势就会一直继续下去。」

据联合国难民署报告，2021年末，有创纪录的2710万人具难民身分，同时寻求庇护人数增加11%，达460万人。因战争而在自己国内流离失所的人数也连续第15年攀升，达5320万人。