报复制裁 俄罗斯将澳洲121人列入黑名单

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俄罗斯于6月16日宣布，将121名澳大利亚公民列入黑名单，其中包括澳大利亚国防官员、商人，以及“悉尼晨驱报”（The Sydney Morning Herald）和“澳洲人报”（The Australian）等媒体的记者和编辑。

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俄罗斯于6月16日宣布，将121名澳大利亚公民列入黑名单，其中包括澳大利亚国防官员、商人，以及“悉尼晨驱报”（The Sydney Morning Herald）和“澳洲人报”（The Australian）等媒体的记者和编辑。

俄罗斯外交部表示，列出这份黑名单是为了应对“澳大利亚政府与日俱增的制裁，且制裁的对象是愈来愈多的俄罗斯公民”。

俄罗斯外交部发表声明说，名单上的人士包括澳大利亚国防军司令康贝尔（Angus Campbell）、人工智能研究员华尔希（Toby Walsh）和澳洲人报总编辑杜尔（Christopher Dore），他们一律被“无限期”地禁止入境俄罗斯。

俄罗斯指控名单上的人士鼓吹“恐俄议题”，并表示，这份名单未来还将得以扩充。

之前，俄罗斯4月份时曾宣布，禁止澳大利亚和新西兰领导人入境，以报复澳大利亚和新西兰因俄军对乌克兰的军事行动而对俄罗斯实施制裁。