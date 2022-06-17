“不可辱俄”分歧翻篇 马克龙追加6门凯撒大炮

马克龙/泽连斯基

"我们已经翻过了这一页"，乌克兰总统泽连斯基为他的法国同行马克龙因呼吁"不要羞辱"俄罗斯而引发的争议画上了“句号”。

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据法新社今天6月17日发自基辅的报道说，泽连斯基周四在乌克兰总统府的花园里与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉和罗马尼亚总统约翰尼斯在一起时说：他与马克龙总统的关系是透明和坦诚的。

对于法国总统马克龙因呼吁"不要羞辱"俄罗斯而引发的批评争议，乌克兰总统泽连斯基说，"我们已经翻过了这一页"。

泽连斯基更倾向于欢迎这样一个事实，即四位欧洲领导人说他们准备"立即"给予乌克兰欧盟候选国地位。

他说，“这是一个历史性的结果”，并希望“其他23个欧盟成员国能在6月23日和24日的欧洲峰会上团结起来支持这一立场”。

马克龙和泽连斯彼此熟悉，在后者还是总统候选人时，马克龙就是最早接待他的欧洲领导人之一。昨天他们二人在摄影师面前通过用力握手和拥抱，展示了他们的默契。

法国总统马克龙之前呼吁不要"羞辱"俄罗斯"的言论引起了大量的口诛笔伐。比如乌克兰外长库列巴就说，这种言论只会"羞辱法国"。

马克龙昨天在基辅对自己的说法进行了详细解释，强调他的不要羞辱俄罗斯的言论是针对战争结束后，谈判欧洲新安全架构而发的。

他说，“今天，俄罗斯正在对乌克兰发动战争。我如何能向一个乌克兰男人或女人解释说，'你不能羞辱俄罗斯，俄罗斯人民，和其领导人”？

追加凯撒大炮

然后，马克龙又铿锵宣布说，"今天，我们必须赢得这场战争。法国明确支持乌克兰，要让乌克兰赢。"

马克龙同时宣布，除了已部署在乌克兰的12门对抗俄国人的凯撒大炮之外，法国再向乌克兰增派6门凯撒炮。

不过，马克龙仍然坚持说，在这场战争结束时（......）我们决不能犯别人过去所犯的错误"，他指的是1918年一战结束时对战败德国的报复（为二战埋下种子）。

法国外交消息人士说，届时有必要在欧洲建立"持久和平"，其中乌克兰与北约的关系及其潜在的中立性将被摆在桌面上，战争赔偿和对俄罗斯战争罪行的谴责也是如此。

此外，马克龙还坚称，他不主张对俄罗斯占领的领土做出任何让步，也不主张承认俄罗斯通过军事力量获得的既成事实。

泽连斯基曾表示，他怀疑像法国总统那样，为结束乌战而与俄罗斯总统普京交谈，是否有用。

在刚过去的5月，乌克兰总统泽连斯基还指责法国总统马克龙想通过向普京提供"让步"来给他一条"出路"。

法国总统还强调：不向俄罗斯作出领土让步，不承认以军事力量获得既成事实。他说，"这绝不是我们所做的，我们既不同意做一些让步，也不谈判一些让步。"

乌克兰总统泽连斯基还表示，他对像法国总统那样为结束战争而与俄总统普京进行交谈的用处感到怀疑。他说："我不确定是否存在俄罗斯联邦总统准备听取任何意见的可能性。

深度参与乌克兰危机的马克龙是少数几个定期与克里姆林宫的主人交换意见的领导人之一，这在东欧是不可理解的。

马克龙承认说，乌克兰人面对俄罗斯军队在顿巴斯采矿盆地的攻击，正在遭受严重损失。

"我们可以看到，今天当地局势的发展并不能证明应该与普京对话。"不过，我不排除在粮食安全等紧急问题上这样做（与普京通话）"，他说，他指的是被俄罗斯封锁在敖德萨港的乌克兰粮食，有可能造成非洲或中东地区的粮食短缺。