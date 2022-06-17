世贸大会达成"前所未有的 "成果

世贸组织，疫苗，粮食

为其五天的世贸组织的164个成员国大会周五落下帷幕，按照世贸组织的说法，此次大会就疫苗专利，渔业补贴，粮食安全等领域达成了"前所未有的 "成果。

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疫苗专利

首先就谈判已久的薪管疫苗的专利问题，各国承诺将在五年内对发展中国家取消专利保护，中美在此议题上争执持久，北京表示将不会利用该专利豁免权，而华盛顿要求北京做出书面承诺。协议承诺将在今后的六个月内，启动有关解除与疫情有关的测试以及治疗产品的专利限制。

渔业补贴

其次，在取消渔业补贴方面，一直到会议的最后一刻，是否达成协议依然是一个未知数，最终的协议文本尚未公布，而且，由于来自印度的反对，最终文本比原先的协议大大淡化，不过，世贸总干事恩戈齐-奥孔乔-伊韦拉强调这是世贸组织首次通过一个保障可持续发展的协议， 该组织总干事恩戈齐-奥孔乔-伊韦拉Ngozi Okonjo-Iweala.强调，这是世贸组织首次缔结 "以环境可持续性为核心的协议"，该协议禁止助长非法、未报告和无管制的捕捞活动的补贴，以及对过度开发的鱼类的捕捞援助。 她说："通过结束对公海捕鱼的补贴"，它还在减少导致过度捕捞和产能过剩的补贴方面迈出了 "第一个但重要的步骤"。取消渔业补贴问题是本次部长级会议的关键问题之一。相关的谈判在20多年前就已经启动，他是联合国可持续发展目标的一部分。其目的是要禁止对非法捕捞，过度捕捞等活动的政府补贴。会议达成一致将设立一个一千万美元的援助基金，援助发展中国家渔业向可持续捕捞过渡。

粮食供应

再就是关于保障粮食供应方面，俄罗斯与乌克兰战争使世界粮食供应面临危机，世贸组织要求其成员国遵守世贸规则，不实施违反世贸组织规则的出口禁令或限制，尤其是针对世界粮农署的人道采购计划。

世贸组织改革

包括美国和欧盟以及非洲国家在内的许多成员国都呼吁进行世贸组织进行制度性的改革。正如预期的那样，部长们没有制定详细的方案，而是制定了改革文本草案。该文本呼吁 "改进 "该组织的 "所有功能"，其规则自1995年创建以来几乎没有变化，并呼吁争端解决系统-世贸组织法庭--"在2024年前 "再次全面运作。世贸上诉机构，其法官的任命一直受到华盛顿的阻挠，由于缺乏法官，自2019年12月以来一直没有运作。

电子交易

自1998年以来，世贸组织成员已同意不对电子产品征收关税。这一决定在每次部长级会议上都会延长，但这次由印度和南非领导的一组国家对暂停令提出质疑，声称这将对其关税产生负面影响。这些国家最终决定在通常应于2023年12月31日举行的下一届部长级会议之前维持暂停。如果会议被推迟到2024年3月31日以后，除非各国决定延长暂停期，否则暂停期将在该日到期。