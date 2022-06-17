法德意首脑访基辅后专列抵波兰

乌克兰/法国/德国/意大利

法德意领导人马克龙、朔尔茨和德拉吉突访基辅后于6月17日上午乘专列抵达波兰的普热梅希尔.

法德意三国领导人马克龙、朔尔茨和德拉吉在前一天突访基辅后，于今天6月17日上午乘专列抵达波兰的普热梅希尔。为防轨道断电，一台柴油机车跟随备用。

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据法新社说，在火车抵达波兰边境前一小时，意大利总理德拉吉进入法国总统的车厢进行了双边会谈。前一晚，在火车离开基辅后不久，马克龙和德国总理也曾会面，就这次访问结果交换了意见。

这三位欧盟重量级国家的领导人以及在基辅与他们会合的罗马尼亚总统约翰尼斯说，他们准备"立即"给予乌克兰“欧盟成员候选国”的地位。

乌克兰总统泽连斯基对这一"历史性结果"表示欢迎，并说，他希望其他23个欧盟成员国在6月23-24日的欧盟峰会上团结起来支持这一立场。

法新社说，马克龙，朔尔茨，德拉吉乘坐的火车是乌克兰人包租的专列，法国，德国，意大利三国代表团各有四节车厢。

除了外交官和记者之外，车上还有大约80名法国、德国、意大利和乌克兰的安全官员随行。

导弹袭击、亲俄组织的攻击或在车队路线上的破坏是这列火车需防备的主要威胁。

此外，为避免轨道上断电风险，在拉动列车的电动引擎之外，还增加了一个柴油机车。

而在基辅，最大的风险是大规模导弹袭击。在访问期间，有几次响起了警报声。在导弹袭击的情况下，这四位领导人会被带到庇护地点。

随着乌克兰东部战斗的激烈进行，根据联合国的说法，那里的人道主义状况变得"极其令人担忧"，法国已宣布，它将不再通过管道接收俄罗斯天然气。