联合国: 乌克兰顿巴斯人道状况"极其堪忧"

乌东人道危机

联合国人道机构今天6月17日在一份声明中说："整个乌克兰的人道局势，特别是东顿巴斯的人道局势极其令人担忧，并在继续迅速恶化。

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联合国人道事务机构说，在几乎完全由俄军控制的卢甘斯克地区的最后一块乌克兰抵抗区--北顿涅茨克及周边地区，情况 "特别令人担忧"。

当地获得饮用水、食物......和电力的机会减少了，特别是由于"战斗继续加剧"，"对平民造成了严重损失"。

联合国人道机构说，北顿涅茨克（Severodonetsk）及其邻近的利西昌斯克（ Lyssytchansk），几天来一直受到炮击。"交战双方尚未达成协议，当地平民不能转移，人道物资也无法进入"。

几个星期以来，战斗一直集中在北顿涅茨克和利西昌斯克，这是控制顿巴斯的两个关键城市，这两个城市一直在遭受轰炸。

卢甘斯克州的州长谢尔盖-盖达伊周五表示，位于北顿涅茨克的大型Azot化工厂约有500名平民与乌克兰士兵一起避难，由于"持续的炮击和战斗"，在没有"完全停火"的情况下，不可能撤离该厂。

乌克兰总统新闻处今天周五表示，在里西昌斯克，对该市居民避难的"文化之家"的导弹袭击造成3人死亡，7人受伤。同一消息来源说，另一名平民在街上被炸死。

据该地区州长的报告，俄罗斯周五上午在乌克兰南部的Mykolayev进行的袭击也造成至少两人死亡，20人受伤。

另据法新社引述俄军说，自冲突开始以来，来自64个国家的不到7000名"外国雇佣兵"来到了乌克兰，其中近2000人被杀死。

此外，乌克兰海军周五表示，它摧毁了一艘俄罗斯拖船 "Vasiliy Bekh"号，该船在黑海运送武器和弹药。