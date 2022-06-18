俄军继续攻打北顿涅茨克 利西昌斯克准备巷战

北顿涅茨克/利西昌斯克

乌东城市利西昌斯克（Lyssytchansk ）与北顿涅茨克（Sieverodonetsk）受到俄军和分离武装的猛攻2022年6月18日

俄军与乌克兰军队在顿巴斯激战，莫斯科试图在这个乌东巨大采矿盆地抢夺更多地盘。战斗集中在北顿涅茨克（Sievierodonetsk）和阿佐特化工厂周围。而一河之隔的城市利西昌斯克（Lyssytchansk）正在受到猛烈炮击，该市准备进行巷战。

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据法新社6月17日早晨发自利西昌斯克的报道说，灰烬仍然覆盖这座顿巴斯城市的一个广场。周五，烟雾从文化宫升起，俄罗斯对文化宫的导弹袭击，造成在那里避难的四人死亡。

据英国国防部今天周六更新的消息：“在过去48小时内，俄罗斯可能重新努力向伊久姆（Izioum）南部推进，目的是进一步推进从北部夺取北顿涅茨克”。

有关莫斯科宣布建立人道走廊，英国防部解释说，"自6月14日以来，俄官员和分离分子声称他们正试图建立人道走廊，以使平民能够撤离北顿涅茨克"。然而，"俄罗斯在过去，无论是在乌克兰战役开始时还是在叙利亚，都曾利用单方面宣布的'人道'走廊来改变战斗空间，迫使人口转移。

因此，"被困在北顿涅茨克的乌克兰平民可能会对使用该走廊保持警惕。英国国防部解释说："由于桥梁被毁，离开该市的选择有限，但俄罗斯提议的路线将把他们带到位于俄罗斯占领区中心的斯瓦托夫镇（Svatove）。