普京的健康：所有传言和绝对神秘的主题

普京

在西伯利亚鹿角中提取血液洗澡，由忠诚的仆人收集排泄物，避免被外界分析，还有，神秘缺勤一段时间的原因…。按下红色按钮能毁灭全人类的这个人的健康状况受到关注...

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据法新社说，普京将在10月份年届70 岁，有关他健康状况的传言“凶险，不祥，且无法证实”。

但这些传言说明人们对这位俄罗斯总统的健康状况知之甚少，或一无所知。然而，此刻，普京的健康状况恰是一个至关重要的因素，因为在乌克兰，他正领导一场血腥的战争，其结果将决定欧洲的未来。

在普京20年的统治期间，除了展示阳刚的耀眼形象外，几乎没有任何关于他实际健康状况的消息泄露出来。普京在马背上，普京光着膀子钓鱼，普京是柔道选手…。

但是，随着俄罗斯总统年龄的增长，以及他的体格一些年来发生的变化--他的脸部显得肿胀，他的动作有时很紧张—于是，各种猜测纷至沓来。

什么指证？

有关普京健康状况的最深入调查报告，是由俄语网站Proekt在4月份发表的。该网站根据公开消息来源得出的结论是，近年来，总统（普京）每次去他在黑海索契的大别墅时，都会与一支医生队伍巧遇。

而在那个医疗团队中，有一位名叫叶夫根尼-塞利瓦诺夫（Yevgeny Selivanov）的甲状腺癌专家。

有传言说，用西伯利亚鹿角提取的血液洗澡，应该可以提高寿命和性活力，并说，这个方法是来自西伯利亚的俄罗斯防长谢尔盖-绍伊古推荐的。

据法国《巴黎竞赛》周刊报道，在2017年访问法国和2019年访问沙特阿拉伯期间，普京被一个负责收集其粪便的团队护送到厕所，以避免泄露任何可能显示其健康状况的样本。

最近，《新闻周刊》援引美国情报部门的消息称，普京在4月份接受了晚期癌症的治疗。美国国家安全委员会否认它是信息的来源。

乌克兰情报主管凯里洛·布达诺夫（Kyrylo Budanov）将军告诉天空新闻，普京患有癌症。

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克里姆林宫唯一的一次确认普京的健康问题是在2012年秋天，当时这位俄罗斯领导人从公众视线中消失，并取消了会议。那时，克里姆林宫说是肌肉拉伤，一家俄罗斯报纸提到普京的背部问题。

据Proekt网站报道，正是在这个时候普京出现了重大的健康问题。据观察人士称，冠状病毒（Covid-19）大流行导致俄罗斯总统行为怪异，表露他的偏执妄想。

据俄罗斯官方称，国家元首普京已接种疫苗，但与世界上大多数国家元首不同的是，普京接种疫苗的图像从未公布。

普京的访客必须接受严厉的预防措施，包括几天的隔离。而且，大家都记得，在俄罗斯侵略乌克兰战争开始前的2月份，克里姆林宫领导人与他的外国客人，包括在法国总统埃马纽埃尔-马克龙访问期间，都被一张巨大的桌子将其隔开。

只有同意接受测试的访客（马克龙拒绝了）才被允许接近普京并与其握手。

4月底，普京与他的国防部长绍伊古会面时，两手紧攥桌子的画面点燃了人们的猜测---他在试图掩饰自己的颤抖。

此外，普京每年6月通过电话与同胞交谈的活动被无限期推迟了。克里姆林宫没有解释推迟的原因。

为了普京，俄罗斯采取了巨大的预防措施，例如在他2020年的年度新闻发布会上，只有少数经测试和隔离的记者被允许进入会场。而普京总统处理时事的方式多为视频会议。

克里姆林宫怎么说

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫一直否认有关普京健康的这些说法。俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫5月底对法国TF1电视频道说：“我不相信任何头脑正常的人可以在这个人（普京）身上看到任何疾病的迹象”。

法新社说，作为普京的盟友，白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科在3月份接受日本电视台采访时也做了同样表态：“如果你认为普京总统有问题，那你就是世界上最可怜的人”。

但在最近的露面中，包括有关彼得大帝的论坛和与土库曼总统谢尔达-别尔德穆哈梅多夫（Serdar Berdymoukhamedov）的会晤，俄罗斯国家元首确实没有表现出软弱的迹象。

为什么这很重要？

大多数观察家认为，在有争议的宪法修改允许他竞选第三个任期后，弗拉基米尔-普京这位在克里姆林宫没有明确继任者的主人将在2024年参加连任。

Proekt的编辑罗曼-巴达宁（Roman Badanin）叹道：“这个国家对其总统的身体和情感状况没有一丝一毫的了解”。

“整个地球都不知道一个按下红色按钮就能毁灭全人类的人是否健康”。