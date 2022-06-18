蛇岛太重要 俄军层层防御 乌克兰等待西方大炮

乌克兰/蛇岛

俄罗斯军方加强了对蛇岛的控制，在岛上和周边海域部署了数套防御系统，表明它不会轻易放弃这个黑海的战略位置，尽管有乌克兰的新火炮系统和导弹威胁。

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据最新开源卫星图像显示，在乌克兰和罗马尼亚海岸外的蛇岛上出现了各种地对空防御系统，俄罗斯人还在这个小岛周围部署的船上安装了这些系统，以形成一个加强版保护包。

据法国索邦大学Sirice研究室俄罗斯国防问题专家皮埃尔-格拉赛尔（Pierre Grasser）指出，"俄罗斯人在蛇岛上部署了几种防空系统， SA-13、Pantsir、Tor、ZU-23-2防空炮，涵盖不同的威胁谱系。

法国世界报引述一位不愿透露姓名的法国军方人士说：“他们（俄罗斯人）最近通过在岛上和在岛周围的船舰上部署各种地对空系统来巩固他们的地位。从战略上讲，这是有意义的，即使面对乌克兰的新武器，如凯撒和海马斯。

西方已向乌克兰提供了多套移动火炮系统，理论上允许它从大约30公里外的海岸线进行打击，包括法国的凯撒，但最重要的是美国人捐赠的海马斯（Himars）多管火箭炮。这些武器目前正处在西欧和乌克兰之间的某处。

美国国防部副部长科林-卡尔（Colin Kahl）本周说："我们预计这些系统将很快参与战斗，而且我们致力于继续提供大量弹药。

格拉塞尔说，“俄罗斯人目前部署的防空系统将无法拦截海马斯发射的制导火箭弹”，“这是肯定的”，但他又降低这个肯定性说：不过"它们都是移动的，所以俄罗斯人可以做乌克兰人自战争开始以来一直做得很好的事情：一旦他们认为有紧迫的威胁，就立即移开。他说，必须做出反应，那是有效的，即使在一个小岛上"。 他补充说，以乌克兰人将拥有的数量，"海马斯不可能对这个小岛表面进行全覆盖“饱和射击”。