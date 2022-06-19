乌克兰总统泽连斯基: 对胜利没有任何怀疑

乌克兰

从南部前线返回基辅的乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)周日6月19日表示，他对胜利毫不怀疑。他说，乌克兰部队的精神状态良好，对战胜俄罗斯人充满信心。

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泽连斯基昨天18日离开首都基辅，对黑海小镇米科拉耶夫等地进行了闪电访问，看望了驻扎在该镇附近和邻近敖德萨地区的乌克兰部队。

泽连斯基返回基辅后在电报群（Telegram）上发布一段视频中说：“我们不会把南方交给任何人，我们将夺回一切，大海将是乌克兰的，它将是安全的”。

他补充说，访问期间他与士兵和警察进行了交谈："他们的心情是自信的，看着他们的眼睛，很明显，他们都不怀疑我们会赢得胜利。

然而，泽连斯基也承认，当地的"损失是巨大的"。"许多房屋被毁，民间物流设施被破坏，有许多社会问题"。

乌克兰总统说，我已要求更普遍地为那些失去亲人的人提供援助。我们一定会重建被摧毁的一切。他补充说："俄罗斯的导弹数量敌不过我们人民的求生欲。

泽连斯基还说，南部的乌克兰士兵正在遏制从克里米亚向东推进的俄军，以阻止他们向东部俄军提供支持。泽连斯基感谢这些士兵的“英勇服务”。

他向乌克兰士兵们说：“重要的是，你要活着”。“只要你们活着，就有一堵坚实的‘乌克兰墙’保护着我们的国家”。