北约秘书长: 乌克兰战争或将持续"数年"

乌克兰/俄罗斯/北约

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格（ Jens Stoltenberg）6月19日在德国《图片报》发表的一篇采访中警告说，乌克兰的战争可能持续"数年"，他敦促西方国家向基辅提供持久的支持。

广告 继续浏览后续

北约秘书长斯托尔滕贝格说："我们必须为这种情况（俄乌战争）持续数年做好准备"，“我们决不能削弱对乌克兰的支持，即使成本很高”。成本高“不仅在军事支持方面，而且还因为能源和食品价格上涨”。“但与乌克兰人每天在前线付出的代价相比，这些费用不算什么”。

斯托尔滕贝格先生补充说，如果俄罗斯总统弗拉基米尔-普京在乌克兰实现其目标，就像他在2014年吞并克里米亚那样，"我们将不得不付出更大的代价"。

北约秘书长还敦促北约国家继续向基辅提供武器。他说："有了更多的现代武器，乌克兰将普京的部队赶出顿巴斯的可能性会增加。（乌东顿巴斯地区现在部分被俄军控制）。

英国首相鲍里斯-约翰逊也发出了类似的警告，他呼吁坚决支持基辅，否则有可能看到"侵略"在欧洲取得二战以来前所未有的胜利。

约翰逊在《星期日泰晤士报》发表的专栏文章中写道，面对俄罗斯的入侵，支持乌克兰的国家必须保持冷静，并确保基辅有"战略耐力来生存，并最终获胜"。

乌克兰军队周日表示，它击退了俄军在该国东部北顿涅茨克（Severodonetsk）附近的攻击。乌克兰军队在脸书上说：“我们的部队在托什基夫卡（Toshkivka）地区击退了攻击”。“敌人已经撤退了，正在重新集结”。

当地省长谢尔盖-盖达伊（Serguiï Gaïdaï）称，俄罗斯人控制战略重镇北顿涅茨克的说法是"谎言"。他在电报群（Telegram）上说："的确，他们控制了城市的大部分，但他们并没有完全控制这座城市。