哥伦比亚总统选举 前游击队员和独立商人对决

哥伦比亚总统选举

哥伦比亚总统大选今天6月19日举行第二轮投票，进入决赛的两位候选人都以各自的方式承诺，要为这个危机中的国家带来彻底的改变。

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据法新社报道，不能连任的保守派现任总统伊万-杜克（Ivan Duque）早晨在波哥大总统府附近投了票，标志着左翼领导人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）和独立商人鲁道夫-埃尔南德斯（Rodolfo Hernandez）之间的对决正式开始。

当地时间上午8点至下午4点，近3900万选民被呼吁去12500个投票站投票，在两名候选人佩特罗和埃尔南德斯之间做出选择，他们二人的竞选主题都是“变革”，也都要与“一直统治国家的保守派及自由派精英决裂”。

从游击队转行左翼社民党的佩特罗，曾任首都波哥大（Bogota）市长，目前担任参议员。他承诺通过大学教育免费、退休金改革及对无生产力的土地课征重税，对抗社会不平等。他如当选，将成为哥伦比亚历史上第一位左翼总统。

埃尔南德斯是一名无法归类的商业富豪，曾任北方大城市布卡拉曼加（Bucaramanga）的市长，他承诺缩小政府编制，通过打击贪腐获得资金，支持社会福利项目。他也承诺向有毒瘾者提供免费毒品，以打击毒品走私。这位出人意料的预选者，在初选时通过承诺消除"窃贼"和"官僚主义"而将右派淘汰出局。

国立大学政治学系主任卡罗来娜-希门尼斯（Carolina Jimenez）表示，这两位候选人都是"反建制"派，他们似乎首次体现了"重大政治变革"。3900万选民将做出选择。

据《时报》（El Tiempo）周日上午说，无论谁赢得选举，在这个"历史性的一天"结束时，国家将发生巨大变化。

据在线媒体《改变》（Cambio）说，"一周前公布的最新民调显示，在一场特别好斗的竞选活动之后，两位候选人几乎打成平手。

在许多国际观察员的注视下，近32万名警察和军事人员将为选举提供安全保障。与和平进行的第一轮比赛一样，预计晚上会有结果。