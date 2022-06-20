哥伦比亚变天 前游击队员当选史上首位左翼总统

哥伦比亚总统选举

哥伦比亚昨天6月19日举行总统大选第二轮投票，破天荒选出前游击队员左翼反对派古斯塔沃-佩特罗（Gustavo Petro）做总统，此举打破该国两百年的精英执政，预兆国家将发生巨变。

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据法新社发自波哥大的报道说：“反对派政治家古斯塔沃-佩特罗周日成为哥伦比亚历史上第一位左翼总统，他雄心勃勃地要"改变"这个处于危机中的国家，这个国家从未出现过这样的政权交替。

据临时统计结果，62岁的佩特罗赢得50.44%的选票（1120万张）。他的竞争对手、独立富豪商人埃尔南德斯（Rodolfo Hernandez）获得47.31%的选票（1050万张）。此二人都是反建制派。此二人都是反建制派。投票率为58%。

从游击队转行左翼社民党的佩特罗，曾任首都波哥大（Bogota）市长，目前担任参议员。他在竞选中承诺，要通过大学教育免费、退休金改革，及对无生产力的土地课征重税，来对抗社会不平等现象。

而他的对手，败选的无党派独立富豪商人埃尔南德斯（Rodolfo Hernandez），在竞选时主张缩小政府编制，并通过打击贪腐获得资金，支持社会福利项目。

佩特罗昨晚在波哥大一个大礼堂的舞台上，在数百名支持者的欢呼声中说，"我们致力于真正的变革，真正的变化"。

埃尔南德斯立即承认了失败，表示希望他的对手"知道如何管理国家，并希望他能忠实于他的反腐败言论"。

尊重和对话

佩特罗承诺说，"鲁道夫-埃尔南德斯的支持者们将能够随时来和我们交谈（......）。反对派，无论他们是谁，将永远欢迎他们进行对话“。

他补充说："我们将只会尊重和对话，通过这种方式我们将能够建立伟大的全国共识和全面和平。"他还承诺，哥伦比亚将成为世界上"应对气候变化的前沿阵地"。

佩特罗还选择了非洲裔女性马尔克斯夫人（Mme Marquez）作为竞选搭档和副总统人选。这位谦虚的乡村妇女变成了环保活动家，她自豪地宣布："我是哥伦比亚第一位非洲裔女副总统。

法新社说，这次总统选举标志着在这个拉美第四大经济体执政两个世纪的保守派和自由派精英的溃败。