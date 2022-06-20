美国拒绝中国对台湾海峡的主张 担忧更多海上挑战

中美/台湾海峡

拜登政府拒绝中国关于台湾海峡不是"国际水域"的主张，并越来越担心这一立场可能导致更频繁的海上挑战。拜登已听取汇报，其团队开始与盟友协商。

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彭博社6月19日引述熟悉此事的人士透露，拜登政府官员已决定拒绝中国关于台湾海峡不是"国际水域 "的“含糊不清的新说法”，并越来越担心这一立场可能导致这个民主治理的岛屿在海上受到更频繁的挑战。

据彭博社上周报道，近几个月来，中国官员在与美国同行的会晤中多次发表此类言论。这提出了一个前景，即中国可能正在准备对美国的地区影响力和军事力量进行新的挑战，这是两国之间不和的一个关键方面。

该报道说，中国长期以来一直声称，台湾海峡是其专属经济区的一部分，并认为外国军舰在这些水域的活动有限。虽然中国经常抗议美国在台湾海峡的军事行动，但该水域的法律地位以前并不是中美官员会晤时经常谈论的问题。

鉴于俄罗斯入侵乌克兰后，全球安全环境已经很不稳定，这一说法的时机在政府内部引起了恐慌。今年2月，中国和俄罗斯在一份联合声明中表示，它们可能会支持对方的领土要求，一位官员说，这种方式类似于划分势力范围的努力。

彭博社引述消息人士说，美国总统乔-拜登已经听取了关于此事的简报，他的国家安全小组正在研究中国的这一主张，以了解其具体内容。该小组正在研究中国在过去几十年中用来描述台湾海峡的语言，并与美国的盟友合作，评估他们对这些语言的解释。

官员们说，美国官员越来越担心，这一主张可能是故意要混淆对台湾周围海域的法律解释，是表示中国将其视为内部水道的方式。华盛顿已向北京传达了其立场。

目前还不清楚中国所说的"国际水域"是什么意思，但这种措辞可能是为了阻止美国通过海峡航行，北京批评美国这种做法损害了稳定，并向"台独势力"发出了错误信号。

这些人说，目前还不知道中国是否会采取实际措施来执行其立场。中国以前的一些主张，如2013年宣布的防空识别区，只是零星地得到了执行。虽然中国军队近年来经常飞入台湾的防空识别区来试探台湾的防御，但其在海上挑战比较有限。

彭博社说，白宫和中国驻华盛顿大使馆没有立即回复评论请求。

该文认为，美国不太可能被中国更加自信的语言所阻止，在俄罗斯于2月入侵乌克兰之后，中国对台湾的主张有了新的变化。一些美国官员认为，中国正在衡量华盛顿对乌克兰危机的反应，以了解美国在北京对台湾采取更侵犯的行动时会有什么反应。

美国军舰在东海和南中国海之间航行时，每年数次经过台湾海峡，自2020年以来，平均每月约有一次。据彭博社汇编的数据，美国海军今年至少经过五次台湾海峡，并且可能会继续这样做，看看北京是否会以行动支持其言论。

美国国务院发言人内德-普莱斯在一封电子邮件中说："台湾海峡是一条国际水道"，航行和飞越的自由 "受到国际法的保障"。"美国将继续在国际法允许的地方飞行、航行和作业，这包括穿越台湾海峡。"