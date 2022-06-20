英首相约翰逊：如果背弃英勇的乌克兰，我们将永不会安全

英国/乌克兰/俄罗斯

在法德意领导人上周访问乌克兰后，英国首相约翰逊（Boris Johnson）6月17日秘密到访基辅，并向乌方承诺了一系列军事援助。这也是他自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来第二次访问乌国首都。约翰逊在结束此次访问后并发表评论文章表示：“如果我们背弃了英勇的乌克兰，我们将永远不会安全。”

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在结束基辅之行后，约翰逊在英国《泰晤士报》上发表文章写道：“想象一下，如若弗拉基米尔·普京的光荣愿景成为现实。假设他可以自由地保留现在被俄罗斯军队控制的所有乌克兰地区。如果当他把这块被征服的领土及其恐惧的人民并入一个更大的俄罗斯时，没有人愿意动一根手指头，那该怎么办？这会带来和平吗？世界会更安全吗？你会更安全吗？”

约翰逊指出：“在我们心里，我们知道答案。这样的悲剧将是第二次世界大战以来侵略行为在欧洲的最大胜利。我们知道普京不会停止肢解乌克兰的行动。就在上周，他把自己比作彼得大帝，并宣称俄罗斯拥有‘夺回’任何曾经由‘斯拉夫人’居住的领土的永恒权利，这一理论将允许（俄罗斯）征服欧洲的大片土地，包括北约盟国。”

约翰逊称：“与此同时，在世界各地，每一个独裁者都会感到有恃无恐地以武力追求自己的野心——任何地方的国家都不会安全。这真的是任何国家的人想要的吗？在普京入侵乌克兰并发动自1945年以来欧洲最大的战争近四个月后，英国和我们的盟友团结一致，下定决心绝不同意上述任何情况。”

约翰逊称：“现在普京的战争进入了一个新的阶段，我们应该采取什么办法呢？我从这场悲剧中最重要的事实开始说起。乌克兰人的英雄主义和牺牲精神将基辅从俄罗斯的装甲进攻中拯救出来，并在泽连斯基总统的领导下保住了国家。普京可能没有意识到这一点，但他彻底重新征服乌克兰的大帝国设计已经脱轨了。”

约翰逊强调：“不要被这样的观念所迷惑，即更强大的俄罗斯火力必须转化为俄罗斯的稳定成果。不要被俄罗斯在顿巴斯地区令人痛苦的缓慢推进或在北顿内茨克突出部的战术性反击所迷惑。早在2014年，普京的目标就是夺取整个顿巴斯地区，当时他点燃了一场分离主义叛乱并发动了第一次入侵。现在，八年过去了，成千上万的人丧生，他仍未达到这一目标。”

约翰逊说：“唉，普京的失败并不意味着他将有撤退的智慧。在孤立无援的情况下，他可能仍然认为完全征服是可能的。我担心我们需要为一场长期的战争做好准备，因为普京会采取消耗战，试图通过纯粹的残暴来磨灭乌克兰。英国和我们的朋友们必须作出回应，确保乌克兰有战略耐力来生存并最终获胜。时间是至关重要的因素。一切都将取决于乌克兰是否能以比俄罗斯更快的速度加强其保卫国土的能力，从而更新其攻击能力。我们的任务是争取时间站在乌克兰一边。”

约翰逊指出：“普京可能认为，恰恰相反，时间是俄罗斯的盟友。他认为压倒性的火力的无情逻辑最终会占上风，而善变的西方将被证明没有能力坚持任何困难的路线。如果普京享受这些安慰，也许不是坏事，因为他将无法解决那些令人信服的理由，即他错了，时间正不可避免地对俄罗斯不利。日复一日，乌克兰的田野和城市到处都是越来越多的俄罗斯坦克和装甲车的烧焦的残骸。替换这些硬件需要几年，也许几十年。而俄罗斯军队每小时都在消耗装备和弹药，其速度比他们的工厂能够生产的还要快。与此同时，他们正公开试图在中东和非洲招募雇佣兵，这暴露了他们急于填补一支已经失去约四分之一战斗力的军队的空缺。”

约翰逊提出：“在普京思考他的妄想时，英国和我们的盟友必须采取四个重要步骤，为乌克兰的事业换取时间。首先，我们必须确保乌克兰比入侵者更快地获得武器、装备、弹药和训练，并建立起使用我们帮助的军事力量。在这次进攻之前，英国教官培训了超过22000名乌克兰军队，这一成就发生在七年之中。现在，我们需要更快地行动，在几个月内训练出这样的人数。因此，英国计划与我们的朋友合作，让乌克兰部队准备好保卫他们的国家，有可能每120天训练多达10000名士兵。”

约翰逊补充说：“第二，我们必须帮助维护乌克兰国家的生存能力。泽连斯基总统的政府必须支付工资，开办学校，提供援助，并尽可能开始重建。这将需要持续的资金和技术帮助，我们应该计划在未来几年内维持这种帮助。欧盟可以发挥重要作用，我为法国、德国、意大利和罗马尼亚领导人周四访问基辅而鼓掌。第三，俄罗斯封锁了乌克兰跨越黑海的主要出口路线，从而对乌克兰的经济造成了扼制。我们需要作出长期努力，开发已经存在的替代陆路通道，确保乌克兰的经济继续运作。”

约翰逊强调：“最严重的是，俄罗斯对敖德萨和其他乌克兰港口的封锁正在阻止为最贫穷的人出口急需的粮食。在我写这篇文章的时候，大约2500万吨的玉米和小麦——相当于所有最不发达国家的全部年消费量被俄罗斯扣押在乌克兰各地的筒仓里。这就引出了第四点：我们需要把这些粮食运出去。英国支持联合国为谈判一条海上出口的安全通道所做的努力。乌克兰的港口对全球粮食供应至关重要，我们将继续提供保护它们所需的武器。”

约翰逊称：“这些步骤都不会产生立竿见影的效果，尽管恢复粮食出口的需要再迫切不过了。所有这些都需要英国和我们的盟友做出坚定的努力，持续数月或数年。而所有这些都是为了一个目标。我们必须加强我们的乌克兰朋友的手，按照泽连斯基总统提出的条件完成这场战争。这应该是成功的定义。乌克兰人民已经很清楚，他们不会被迫接受低于这个条件。这样做，我们和我们的盟友将像保护乌克兰一样保护我们自己的安全，并保护世界不受普京和那些可能试图模仿他们的人的致命梦想的影响。”

值得一提的是，英国新任陆军总参谋长桑德斯（Patrick Sanders）本月16日向英军内部指示，随着俄乌战争持续，英国军队必须做好“再次在欧洲作战”的准备，英国“迫切需要”打造一支能够“与盟友并肩作战”且“击败俄罗斯的军队”。桑德斯指出，他是英军“自1941年以来第一个在涉及一个大陆大国的欧洲陆地战争阴影下指挥陆军的总参谋长”。

桑德斯称：“俄罗斯对乌克兰的入侵强调了我们的核心目的——保护英国并准备好在陆地上打仗和赢得战争，并加强了以武力威胁威慑俄罗斯侵略的要求。”他表示：“自2月24日以来，世界已经发生了变化，现在有一个紧迫的任务，即锻造一支能够与我们的盟友并肩作战并在战斗中击败俄罗斯的军队。”