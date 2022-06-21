俄军在乌东致命轰炸 乌军炮击黑海油井 德国大炮到货

乌克兰战争

无人机拍摄卢甘斯克州托奇基夫卡村被轰炸的图像2022年6月19日。

乌克兰周一指俄罗斯在乌克兰军队激烈抵抗的东部加强了致命的轰炸。同时乌克兰宣布炮击了黑海的俄罗斯石油钻井设施。基辅周二宣布德国自走炮到货。

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在俄军入侵乌克兰第118天，在欧盟召开峰会决定乌克兰候选国地位的前夕，基辅指控俄军在乌克兰军队浴血奋战的东部加强了致命轰杀。

布鲁塞尔本周稍晚将举行欧盟峰会决定是否授予基辅欧盟候选国地位。因此乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)将这个星期称为“历史性”的一周。

乌东灾难性破坏

卢甘斯克州的州长谢尔盖-盖达伊（Serguiï Gaïdaï）周二表示，俄军正在对东顿巴斯地区与北顿涅茨克相邻的城市利西昌斯克造成“灾难性”的破坏。

他说，“过去24小时对乌克兰部队来说非常艰难”。他补充说，俄军“对北顿涅茨克工业区的打击和对利西昌斯克的灾难性破坏非常严重”。

他还说，“对连接北顿涅茨克和利西昌斯克的三座桥梁的打击仍在继续”，轰炸桥梁“切断了北顿涅茨克与基辅控制区其他地区的联系”。上述两城大约各有10万居民。

黑海油井

乌克兰军队周一炮击了俄罗斯在黑海的一些钻井平台，这些平台位于俄罗斯吞并的克里米亚附近，基辅说，它们被俄罗斯人用作军事"设施"，以加强其在该地区的控制。

敖德萨地区发言人谢尔盖-布拉楚克（Serguiï Bratchouk）在一次视频新闻发布会上说： “在这个地方，俄罗斯部署了小型驻军，储存了防空设备，包括雷达”。“也就是说，这些平台已变成帮助俄罗斯人加强对黑海西北部的全面控制的设施”。

据莫斯科今天宣布，一个碳氢化合物钻井平台及其油井在前一天被乌克兰的火力击中后，于今天周二起火。

俄新社援引被俄罗斯吞并的克里米亚半岛的参议员奥尔加-科维蒂迪（Olga Kovitidi）的话说：“火势已经蔓延到井里，正在继续尝试灭火”。“平台上的火势没有减弱，我们试图乘船接近它，但徒劳无功”。

俄罗斯指责乌克兰军队向切尔诺莫尔石油公司（Chernomorneftegaz）的三个钻井平台开火，造成至少三人受伤，七人失踪。

德国自走炮

乌克兰周二宣布德国Panzerhaubitze 2000型自行装甲车火炮已经运抵其军火库，基辅此前已与西方盟友就接收“强大的武器”进行了数周谈判。柏林没有立即确认这些炮的交付，也没有确认它们的数量。

加里宁格勒

在布鲁塞尔举行的峰会可能授予基辅欧盟候选国地位的前夕，俄罗斯和立陶宛之间的紧张局势也急剧上升，立陶宛执行欧盟的制裁措施，限制俄罗斯货物通过铁路转运到俄罗斯飞地加里宁格勒。

欧盟外交高级代表博雷尔后来说，立陶宛正在对俄罗斯和加里宁格勒之间某些类型的出口产品的过境，实施欧盟制裁，但没有对俄罗斯这个飞地实施任何封锁。