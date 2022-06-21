马里130多平民遭圣战分子屠劫遇难

马里/圣战组织

马里中部130多平民在"基地"分支组织圣战分子发动的袭击中丧生，这是该国最严重的屠杀之一，也是整个萨赫勒地区正在发生的一系列屠杀中的最新事件。

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法新社6月21日引述当地官员的报告说，几天前，武装人员在迪亚拉萨古（Diallassagou）和班卡斯（Bankass）周边地区进行了系统性屠杀，该地区是多年来血洗萨赫勒地区的主要暴力温床之一。

一位当地匿名政治人物说，这些圣战分子在迪亚拉萨古杀虐居民，抢劫财物和牲畜并毁坏设备。"劫难之后，当地人失去了一切。

据马里政府报告说有132人死亡，并指控这起屠杀是基地组织分支Katiba Macina的兰圣战武装团伙所为。该分支听命于富拉尼传教士阿马杜·库法（prédicateur peul Amadou Kouffa）。

自周末以来，这个令人震惊的屠杀信息在社交网络大量涌现，马里政府终于在昨天周一下午打破沉默，并将周六晚上的屠杀事件追溯到周日。另一些人则将其追溯到上个星期五。

自2020年8月以来执政的马里军政府首脑阿西米-戈伊塔（Assimi Goïta）上校已宣布全国哀悼三天。