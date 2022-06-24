太平洋岛国论坛峰会考量谢绝美中参加T

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即将在下个月于斐济举行的太平洋岛国论坛领袖会议，似乎准备将美国、中国和其他几个主要国家排除在外，避免这次会议受到该地区日益加剧的地缘战略竞争影响。

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中央社报道，太平洋岛国论坛将在7月中于斐济举行峰会。太平洋岛国消息人士说，太平洋岛国论坛轮值主席斐济总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）等官员都渴望，确保太平洋领导人有「空间」解决问题并决定其关键优先事项，而不必同时与争夺影响力的强大外部参与者开会。

所以，来自该地区以外国家的官员和政治人物，都将被排除在苏瓦举行的面对面会议之外。届时太平洋岛屿的领导人将努力解决一系列复杂和令人担忧的战略议题。

澳洲是论坛的正式成员，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）已经宣布将会出席论坛。

近几十年来，太平洋岛国论坛还在成员国领导人开会期间，与对话伙国另外举行面对面会议。

太平洋岛国论坛有21个合作伙伴，包括美国、中国、欧盟、日本、韩国、加拿大、印度、新加坡和英国等。

澳洲广播公司（ABC）报导，今年在斐济首都苏瓦举行论坛领导人会议期间，不会举行对话伙伴面对面会议。

对话伙伴会议可能会在今年稍后另外举行，但太平洋岛国论坛也有可能提议于当周举行对话伙伴视讯会议。