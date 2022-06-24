美国参议院通过“里程碑性”控枪法案

美国，控枪，立法

美国参议院周四晚间投票通过了一项共和与民主两党合作的控枪法案，朝向通过美国数十年来最重要的反枪支暴力法跨出突破性第一步，此次投票是在美国最高法院当天裁决推翻纽约州有关限制在公共场合携枪法律之后几小时进行的。预计众议院将于周五批准该法案。

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参议院一个跨党派小组本月早前就加强控枪的立法框架达成共识，内容包括打击枪支暴力浪潮，对枪支的获取加以限制，并提供数十亿美元用于资助心理修护和加强学校安全。周四参议院以64票支持、34票反对批准推进这项法案。支持者中包括15名共和党议员。法新社报道指，尽管法案内容距离拜登所提出的措施还有相当大的差距，但这仍然是美国数十年来的第一次，也是倡导对个人持枪限制者所取得的最重要一个突破。

参议院多数党领袖查克-舒默对此表示，“我们通过了三十年来第一个具有里程碑意义的枪支安全立法，这在几周前很多人还认为是不可能的事情”。共和党领袖麦康奈尔也表示，该法将使美国更加安全，"而同时不会使我们的国家失去自由"。

预计众议院将在两周的假期休会前于周五批准该法案。

周四参议院投票几小时前，美国最高法院刚刚以违宪为由推翻了纽约州有关禁止在公共场合携带枪支的法律，这一从1913年开始实施的法律规定在公共场合携带隐藏式手枪自卫，必须申请许可证，证明有携带武器的实际需要的“正当理由”，如因职业或受到威胁等不得不自我保护。这是最高法院10多年来有关枪支管理的首次裁决，意味着枪支权利倡导者的一次里程碑式胜利。总统拜登对这一他称为"违反常识 "的裁决表示 "深感失望"，说"这应使我们所有人感到担忧"。纽约州民主党州长霍楚尔则谴责这一裁决 "在全国对枪支暴力的认识中可耻的"。

美国最高法院做出这一裁决时，正值美国接连发生重大枪击案，包括5月份布法罗发生的造成10人死亡和德州一所学校导致21人死亡的枪击事件。美国加强枪械管制的声浪再起。在过去几周，数万人在华盛顿和全美多地举行反枪支暴力集会，呼吁国会通过控枪法案。