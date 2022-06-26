澳总理：俄中近来的密切关系对我们地区也有重大影响

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澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）6月26日启程前往欧洲，准备参加将于28日至30日举行的北约马德里首脑峰会。他在出访前接受媒体采访时表示：“我期待着参加北约领导人峰会。这是最关键的时刻了。我期待着就我们地区的战略优先事项进行接触。”

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阿尔巴尼斯周日在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时强调，自俄罗斯今年2月入侵乌克兰以来，世界局势是“不确定的”。他说：“俄罗斯对乌克兰的入侵打乱了我们认为的规范，即法治将得到维护，主权国家的边界将得到尊重，我们不会看到俄罗斯在乌克兰的那种野蛮入侵。”

澳大利亚、新西兰、日本和韩国的领导人已被邀请参加此次北约峰会。据澳洲总理府介绍，阿尔巴尼斯在出访前谈到：“我期待着参加北约领导人峰会。这是最关键的时刻了。”他说：“澳大利亚一直明确地支持乌克兰，并谴责普京总统。我们将继续捍卫自由和民主。”

阿尔巴尼斯在采访中称，他担心俄罗斯的行动对世界安全，包括印太地区的安全有什么影响。他说：“俄罗斯和中国，他们的安排和近来发生的密切关系意味着，这对我们地区也有重大影响。”

阿尔巴尼斯表示：“乌克兰人民正在为民主世界作出巨大贡献。但重要的是，民主国家与乌克兰站在一起。这就是本次北约峰会的背景。”他预计将于周一晚些时候抵达马德里。除了在当地参加北约峰会并借机与多国领导人举行双边会谈外，阿尔巴尼斯还将到访巴黎希望与法国总统马克龙共同重启因去年潜艇事件受损的两国关系。

对此，阿尔巴尼斯强调：“我也很荣幸地接受了马克龙总统的邀请访问巴黎。法国是澳大利亚的一个重要伙伴和朋友，特别是在我们对太平洋地区和平与稳定的共同愿景方面。"

阿尔巴尼斯还受到了乌克兰总统泽连斯基欢迎他到访该国的邀请，但他仍就这一可能听取建议。阿尔巴尼斯说：“我们希望确保这样做是安全的，而且我们不会因为进行这样的旅行而使澳大利亚的服务人员处于危险之中。”他补充说：“当然很感激，泽连斯基总统向澳大利亚发出了这个邀请，如果能够进行，我们认为这是一件好事。”