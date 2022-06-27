发动侵乌战争后 普京首次出访

普京访中亚

俄罗斯总统弗拉基米尔-普京2022年6月24日在莫斯科举行的金砖（Brics）+虚拟峰会上。

俄罗斯总统普京定于明天6月28日开始访问塔吉克斯坦和土库曼斯坦，结束了他发动侵乌战争以后4个多月的“蛰伏”期。

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克里姆林宫周一表示，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京将于周二首次访问前苏联国家和中亚盟国塔吉克斯坦。

普京将在塔吉克斯坦首都杜尚别与该国总统埃莫马利·拉赫蒙（Imomali Rakhmon）会谈，后者是这个前苏联国家在位时间最长的领导人。法新社说，塔吉克斯坦也是前苏联最贫穷的国家，与俄罗斯结盟，在经济上非常依赖它。

俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫6月27日说："普京总统将于明天对塔吉克斯坦进行工作访问，然后将于周三在土库曼斯坦出席里海国家首脑会议。

据俄罗斯电视一台（Rossiya 1）驻克宫记者帕维尔-扎鲁宾（Pavel Zaroubine）说，里海国家首脑会议在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行，将有阿塞拜疆、哈萨克斯坦、伊朗和土库曼斯坦领导人参加。

法新社说，由于冠状病毒Covid-19疫情，被置于超严格健康泡沫中的普京先生，在2020年2月至2022年2月期间只进行了三次出国旅行：2021年6月在日内瓦会见美国总统乔-拜登，2021年12月在新德里会见印度总理纳伦德拉-莫迪，2022年2月在北京会见了中国国家主席习近平。

从那次北京之行返国仅两个多星期后，普京就发动了对邻国乌克兰的攻击。在此之前，紧张局势已持续了几个月，尽管为阻止莫斯科的攻击做出了外交努力。

从那时起，普京就没有出过远门，甚至没有去过他最亲密的盟国白俄罗斯。但白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科曾数次访问过俄罗斯。

另据俄罗斯上院议长马特维延科（Valentina Matviyenko）周日告诉白俄罗斯电视台，普京计划于6月30日和7月1日将访问白罗斯城市格罗德诺（Grodno），与白俄罗斯总统卢卡申科共同参加一个论坛。

据路透社引述俄官媒报道说，普京本周从塔吉克斯坦和土库曼斯坦返国后，将会见印尼总统佐科-维多多（Joko Widodo）。