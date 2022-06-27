土耳其总统与芬兰和瑞典首脑将在马德里会谈

土耳其/芬兰/瑞典/北约

北约峰会6月28日将在马德里开幕，土耳其总统与芬兰总统和瑞典首相将在马德里举行会谈，讨论安卡拉是否解除对这两个北欧国家申请加入北约的否决。

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芬兰总统府今天在推特上宣布，芬兰总统绍利-尼尼斯托和瑞典首相马格达莱纳-安德森与土耳其总统埃尔多安的首次高级别会晤将在马德里北约峰会开始时举行，北约秘书长斯托尔滕贝格将出席会谈。

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格周一在布鲁塞尔与瑞典首相马格达莱纳-安德森就如何解除土耳其对加入北约的否决权进行了会谈，然后他将于周二在马德里与土耳其总统埃尔多安会面。

延斯-斯托尔滕贝格在新闻发布会上说：“现在说我们在马德里峰会是否会有任何进展还为时过早”。

安德森首相在北约位于布鲁塞尔的总部受到接待。在那里，来自土耳其、瑞典和芬兰的代表组织了一次高级别会议。

延斯-斯托尔滕贝格警告说，当不同国家参与这一进程时，没有一个国家能够代表其他国家承诺是否以及何时会达成协议。

他说，"我唯一能保证的是，我们正在尽可能地努力，尽可能地加紧工作，以尽快找到解决方案。

他还警告说：“我不会做出任何承诺，也不会就具体截止日期做出猜测”。“峰会从来不是一个最后期限。它在那里举行，所有（北约）领导人都在那里，还有瑞典和芬兰的领导人也在那里。所以这给了我们一个机会，我们应该抓住这个机会，看看我们是否能取得进展"。

土耳其总统府就其总统埃尔多安周二将在马德里与芬兰总统绍利-尼尼斯托和瑞典首相马格达莱纳-安德森的会面警告说，不要过于乐观。

安卡拉阻止这两个北欧国家加入北约，指控这两国庇护库尔德工人党（PKK）的激进分子，指控该组织是"恐怖主义"，并谴责这些国家有土耳其传教士法土拉-居伦的支持者，该传教士涉嫌在2016年7月策划了土耳其未遂政变。

延斯-斯托尔滕贝格说："瑞典和芬兰的候选资格将加强北约，但北约有一个盟友，即土耳其，表达了具体的安全关切，我们必须考虑到这些关切。