路透：北约峰会将讨论更坚定对抗中国军事崛起

北约/中国

据法新社报道，美国总统乔-拜登的战略重点是中国，在马德里北约峰会产生的"战略概念"中，应首次提及这一点。

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路透社报道北约峰会试图促土耳其总统埃尔多安放弃对瑞典和芬兰候选资格的否决权时说，“因为此刻西方正在寻求向俄罗斯和中国展示其决心”。

路透社6月27日发自马德里的报道引述外交官们说，在常被紧张局势困扰的北约内部，有关（土耳其和瑞典芬兰的）谈判仍在继续，但其领导人希望能够达成共识的项目还有：向乌克兰提供更多的军事援助，增加联合防务开支，“更坚定对抗中国的军事崛起”，并让更多的军队处于警戒状态，以保护波罗的海国家。

东道国西班牙还希望北约不要背弃其南翼（非洲），以应对这一地区的移民潮和萨赫勒地区的武装团体。

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)在上周的一次演讲中说："我们将做得更多，以确保我们能够在任何时候、针对所有威胁保卫盟国的每一寸领土。

尽管英国和美国官员对波罗的海国家要求在该地区永久部署北约部队表示反对，但预计在马德里峰会上，将就快速增援的承诺达成妥协。