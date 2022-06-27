韩国总统尹锡悦赴西班牙出席北约峰会

韩国/北约

韩国总统尹锡悦今天6月27日下午启程飞往马德里出席北约峰会。这是韩国首次参加北约峰会。尹锡悦还将参加韩美日峰会，并展开一系列“推销外交”。

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据韩联社说，尹锡悦将出席北约首脑会议，开启为期五天的多边外交之旅。这是韩国总统首次出席北约峰会，韩国与日本、澳大利亚、新西兰一同作为亚太地区的北约伙伴国受邀参加。这也是尹锡悦就职以来的首次出访。

尹锡悦将出席至少14项外交活动，包括与九国领导人举行双边会谈，出席北约峰会，会见北约秘书长，拜会西班牙国王，与美日领导人举行三国峰会，与西班牙财经界人士共进午餐。

该消息还说，尹锡悦将以经济安全议题为主积极开展“推销外交”，与多国首脑探讨“核电”出口捷克、波兰、荷兰，半导体出口荷兰，军工产业出口波兰，与丹麦等国合作新能源及可再生能源。

据该报道说，韩美日峰会定于6月29日下午2时30分举行。这将是三国时隔4年9个月首次举行领导人会谈，预计三方将探讨应对“朝鲜军事威胁”的安全合作事宜。

三国峰会后，尹锡悦还将出席于当天下午3时开始举行的北约峰会，并发表讲话，争取国际社会支持朝鲜无核化。