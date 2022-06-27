G7峰会：泽连斯基吁加强制裁 盼冬季前结束战争

G7/乌克兰

乌克兰总统泽连斯基6月27日向G7峰会发表视频讲话："需向乌克兰提供充分、全面、高度可操作的支持"，以便"恢复乌克兰的领土完整"。他呼吁G7加强制裁莫斯科，尽全力在冬季前结束战争。不过，泽连斯基认为“今天还不是谈判的时候”。

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G7峰会继续在德国阿尔卑斯山豪华酒店埃尔穆城堡举行。据法新社引述七国集团消息人士称，泽连斯基向七国集团领导人"发出了一个非常强烈的信息，即我们必须尽一切可能，争取在今年年底之前结束这场战争，他呼吁七国领导人"加强对莫斯科的制裁"。

据法国总统府爱丽舍宫说："泽连斯基总统给了大家一个非常明确的答复，那就是：今天不是谈判的时候，乌克兰将在有条件的时候进行谈判，也就是说，当它重新确立了实力地位的时候。

泽连斯基同时表示需要尽快结束战争，爱丽舍宫补充说，乌克兰领导人设定的（结束战争）最后期限是冬季的来临。

泽连斯基先生强调说，"需要向乌克兰提供充分、全面、高度可操作的支持"，以便能够"恢复该国的领土完整"。

他特别呼吁提供更多的军事装备，"以便乌克兰能够遏制俄罗斯的推进，并将俄罗斯人逼退回二月入侵之前的战线以外"。

法国爱丽舍宫指出，七国集团领导人根据"泽连斯基总统的期望"提出了"非常一致的"立场。

法国总统埃马纽埃尔-马克龙"非常明确地表示，有关乌克兰的任何事情都要由乌克兰决定"，并"由其决定何时可以与俄罗斯进行谈判"。

昨天周日上午，乌克兰首都基辅被俄罗斯导弹击中，这是几周来的第一次，此刻在该国东部的致命冲突已进入第五个月，激烈的战斗仍在继续。