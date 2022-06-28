北约马德里峰会: 历史转折 调整战略

北约/俄罗斯/乌克兰

北约峰会今天6月28日在马德里召开。此次峰会被视为北约史上最重要的峰会和转折。北约不仅面对俄罗斯侵略乌克兰和普京不断扩展帝国版图的野心，同时也面临中国的军事崛起，以及习近平与普京意图打破基于规则的世界秩序的冲击。北约面临战略调整。

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今天，乌克兰总统泽连斯基将在北约峰会上向30个成员国首脑做视频发言。之前他已向在德国举行的七国集团首脑峰会做了视频发言，他说，"需要向乌克兰提供充分、全面、高度可操作的支持"，以便能够"恢复乌克兰的领土完整"。他呼吁对莫斯科进行更严厉制裁，尽一切努力争取在今年冬季到来前结束这场战争。

普京今年2月24日入侵乌克兰已非初犯：他在2008年对格鲁吉亚南奥塞梯和在2014年对乌克兰克里米亚的吞并导致周边“有说俄语人口”的国家胆战心惊（如哈萨克斯坦和摩尔多瓦...）。普京的套路是策动邻国俄语人口的分离斗争，并指控邻国当局虐待讲俄语人口，以武力吞并别国领土。

俄罗斯发动侵乌战争导致瑞典与芬兰放弃传统中立，要求加入北约。但这两国的入盟申请受到北约成员国土耳其的阻碍，安卡拉指控上述两国庇护被其称为恐怖分子的库尔德工人党成员。

土耳其和瑞典及芬兰首脑定于今天在北约秘书长见证下，在马德里举行谈判。之前，这三国已在布鲁塞尔北约总部举行了高级别磋商，但没有宣布结果。

周二在马德里，芬兰总统绍利-尼尼斯托和瑞典外交部长安-林德表示在克服土耳其阻拦其加入北约的谈判中取得了进展。

据路透社周二发自赫尔辛基的消息说，北约其他成员国的领导人希望土耳其总统埃尔多安在为期三天的马德里北约峰会上取消其对瑞典芬兰加入北约的否决权，为的是避免削弱西方对俄罗斯和中国采取的强硬立场。

而土耳其总统埃尔多安今天早些时候在马德里针对这个谈判表示，他要的是“结果”而不是“空话”。

美国总统拜登定于明天周三在马德里与土耳其总统埃尔多安举行双边会谈。