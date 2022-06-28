尹锡悦将借出席峰会之机 与北约缔结伙伴关系

韩国总统首度出席北约峰会

韩国总统尹锡悦将出席在西班牙马德里举行的北约峰会，这是他上任以来首次外访。

马德里消息称，韩国总统尹锡悦将借由出席北约峰会的机会，与北约加强战略合作，并计划下半年缔结合作伙伴关系。这是韩国总统首次出席北约峰会，韩国此次与日本、澳大利亚、新西兰一同作为亚太地区的北约伙伴国受邀参加。这也是尹锡悦就职以来首次出访，以及首次亮相多边外交舞台。

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据韩联社报道，韩国国家安保室副主任金泰孝28日在西班牙马德里举行记者会时表示，韩国本次出席北约峰会的意义在于拓展全球伙伴关系，因此将在会上具体讨论如何建立针对亚太地区的定制型战略伙伴关系，并探讨韩国的印太战略与欧洲伙伴对接的方案。

这意味着在北约邀请韩日澳新等亚太中坚国家赴会意将伙伴关系拓展到印太地区的情况下，韩国希望从中发挥主导作用。对此，尹锡悦将借会见北约秘书长斯托尔滕贝格的机会，落实双边合作伙伴关系。

另一位总统幕僚表示，韩国与北约将约定今年下半年签订双边合作计划。各行各业维护经济安全的竞争方兴未艾，这份成果文件将明文写入韩国与北约建立超越传统军事安全合作的新型战略合作关系。韩国争取在比利时布鲁塞尔常设驻北约代表团也出于这一考虑。

按计划，尹锡悦将于当天下午3时50分与澳大利亚总理阿尔巴内斯举行首脑会谈，正式开启北约会程。尹锡悦随后会见北约秘书长斯托尔滕贝格。当晚，尹锡悦与夫人金建希将出席西班牙国王费利佩六世与王后莱蒂西娅主持的晚宴。

此外，韩美日三国领导人会谈将成为尹锡悦此访最大亮点。韩美日峰会将于29日下午2时30分举行。这将是三国时隔4年9个月举行领导人会谈，预计三方将探讨应对朝鲜军事威胁的安全合作事宜。

三国峰会后，尹锡悦将出席于当天下午3时开始举行的北约峰会并发表讲话，争取国际社会支持朝鲜无核化。