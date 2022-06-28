岸田首相在G7峰会上痛斥俄罗斯总统普京“满嘴谎言”

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当地时间27日下午（日本时间当日午夜），日本首相岸田文雄在德国南部埃尔毛举行的G7峰会的第二天,就粮食安全表示：“俄罗斯总统普京主张世界粮食危机的原因是由于七国集团制裁俄罗斯，这完全是满嘴谎言。”

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岸田首相出席了以粮食安全和性别平等为主题的会议，他指出：“结束俄罗斯对乌克兰的入侵是解决粮食危机的必要条件。”

同时，他强调需要通过向面临粮食危机的发展中国家提供具体支持来表示团结。

岸田宣布将出资约2亿美元，用于加强乌克兰的粮食储存能力和向中东及非洲国家提供粮食援助。

在线参加会议的乌克兰总统泽连斯基感谢日本对乌克兰的支持、对俄罗斯的制裁以及呼吁亚洲国家支持乌克兰等努力。

岸田文雄首相还于27日在埃尔毛与非洲联盟（AU）轮值主席国塞内加尔总统萨勒、南非总统拉马福萨等举行了会谈。 他说：“俄罗斯正在打击乌克兰的农业，阻碍了粮食出口，引发全球粮食危机。”并传达了向非洲国家实施粮食援助的想法。

萨勒就随着俄罗斯进攻乌克兰出现的粮食危机称“为尽快结束战争，寻求对话很重要”，希望向贫困国家提供帮助，岸田表示愿意支援非洲。

岸田首相还在当地时间26日的峰会上发表演说，表示日本将在未来五年内投资650亿美元，支援发展中国家的基础设施建设。

七国集团到2027年这项支援的总投资目标是6000亿美元，日本将承担其中的1/10左右。

在当地时间26日举行的峰会“基础设施投资”讨论中，岸田首相以斯里兰卡汉班托塔港为例，指出斯里兰卡在无力偿还对华债务后，事实上该港的权益转移给了中国，并强调：七国集团应该出示针对中国不公正、不透明的开发金融的对策。