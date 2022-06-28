德国G7峰会公报摘要

德国G7峰会

G7集团首脑峰会6月28日在德国艾尔毛城堡结束。峰会发布公报，宣示团结应对时代的挑战，支持乌克兰抗击侵略者，捍卫普世人权和民主价值观，捍卫基于规则的多边秩序与民主社会的复原力。

广告 继续浏览后续

七国集团峰会公报摘要：

2022年6月28日，艾尔毛（Elmau）

我们七国集团的国家元首和政府首脑于2022年6月26日至28日在埃尔毛举行会议，包括与阿根廷、印度、印度尼西亚、塞内加尔和南非以及乌克兰的国家元首和政府首脑进行了交流。

当世界受到分裂和震荡的威胁时，我们七国集团团结一致。我们强调，我们决心与合作伙伴一起努力，捍卫普世人权和民主价值观，捍卫基于规则的多边秩序和我们民主社会的复原力。在这样做的过程中，我们将应对我们时代的决定性挑战：

- 我们再次谴责俄罗斯对乌克兰进行的非法和无理的侵略战争。只要有必要，我们将一直与乌克兰站在一起，为勇敢捍卫乌克兰的主权和领土完整提供必要的财政、人道主义、军事和外交支持。我们准备与有关国家和机构以及乌克兰一起商定长期的安全承诺，以帮助乌克兰保卫自己并确保其自由和民主的未来。

- 我们在2022年对人道主义援助的财政支持超过28亿美元。我们准备批准或已认捐并提供295亿美元的预算支持。我们坚定地致力于通过国际重建会议和国际重建计划来支持乌克兰的重建，该计划将由乌克兰与国际伙伴密切协调制定和实施。

- 我们将持续让俄罗斯付出巨大代价，以结束这场战争。除了眼前的恶果，俄罗斯的侵略正在对全球的经济复苏造成不利影响，并导致全球能源安全和粮食供应的急剧恶化。面对这种情况，我们仍然坚定地致力于在制裁方面的前所未有的协调，只要有必要，在任何时候我们都要作为一个整体行动，并将减少俄罗斯的收入，包括黄金收入。

- 我们将致力于稳定和改变全球经济，同时解决我们公民的生活成本上升问题。我们将共同努力，确保我们的经济安全，加强供应链的复原力，并确保一个公平的竞争环境。

- 我们将立即采取措施，确保能源供应，遏制特殊市场条件造成的价格上涨，包括考虑采取价格上限等额外措施。我们重申，我们致力于在不影响气候和环境目标的情况下逐步结束对俄罗斯能源的依赖。

- 我们与合作伙伴一起，在2021年特别提款权分配的基础上，在实现为最弱势群体提供1000亿美元的目标方面，取得了重大进展。 为了保护人们免受饥饿和营养不良之苦，并反对俄罗斯将粮食作为武器，我们将通过全球粮食安全联盟加强全球粮食和营养安全。为此，我们将额外提供45亿美元，保持我们对粮食和农业市场开放的承诺，并加强努力，支持乌克兰的农业生产和出口。

- 我们坚定地支持一个开放和协作的国际气候俱乐部的目标，并将与合作伙伴一起努力，争取在2022年底前建立该俱乐部，目的是推动一些紧急的、雄心勃勃的和包容性的行动，使我们符合1.5度的路径，并加速实施《巴黎协定》。我们承诺在2030年前，实现公路运输的广泛脱碳，在2035年前，实现电力领域的完全或大部分脱碳，并采取具体和及时的行动，在我们各自的国家加速淘汰不使用CCS的燃煤发电。

- 通过我们在全球基础设施建设和投资方面的伙伴关系，我们的目标是在未来五年，调动6000亿美元，以缩小全球投资缺口。我们将在全球范围内加强合作，在与南非的现有伙伴关系基础上，与印度尼西亚、印度、塞内加尔和越南等国建立新伙伴关系，以促进公平的能源转型。

- 为了克服目前的冠状病毒（COVID-19）大流行病，我们将在上次会议以来交付超过11.75亿剂疫苗的基础上，继续努力。我们还将通过《七国集团大流行病公约》，重点关注对未来大流行病和健康挑战的预防、准备和应对。

-在民主价值观使我们更有力地应对全球挑战这一信念指导下，我们将与公民社会和七国集团以外的伙伴合作，提高我们社会的复原力，加强网上和网下的人权，打击虚假信息，实现性别平等。通过我们今天共同做出的承诺和行动，并通过与合作伙伴的合作，我们将为一个公正的世界取得进展。