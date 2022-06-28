澳大利亚总理: 北京要从普京的错误中吸取教训

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澳大利亚总理安东尼-阿尔巴内斯（Anthony Albanese）在前往欧洲参加北约领导人峰会时，警告中国政府要吸取俄罗斯"在乌克兰战略失败"的教训。

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澳大利亚新总理阿尔巴内斯在前往西班牙参加北约会议的途中接受了《澳大利亚金融评论》的采访，他说，俄罗斯对乌克兰的入侵，使民主国家走到了一起，"无论它们是北约成员，还是澳大利亚这样的非成员。

据英国金融时报说，当被问及中国政府应该从俄罗斯入侵乌克兰，特别是对台湾的野心中得到什么信息时，阿尔巴内斯说，这场战争表明，“试图用武力将改变强加给一个主权国家会遇到阻力”。

该媒体说，习近平领导下的中国政府一直明确表示其野心是在未来几十年内将中国与民主的台湾岛统一起来。北京长期以来一直认为台湾是一个反叛省份，尽管两地分治已超过70年。

近年来，中国加强了在台湾周围的空中和海上的军事演习和演练，美国及其盟国说，这是对该岛日益增长的侵略模式。

该报指出，阿尔巴内斯的这个评论，是在其中左翼政府在5月的选举获胜后，与中方探索重启外交接触之时发表的。

然而，澳中两国之间仍有大量的外交紧张点，包括北京在太平洋地区日益增长的存在、中国对澳大利亚出口的惩罚性措施，以及两位著名澳洲华人被中国拘留。

阿尔巴内斯将与其他3个亚太国家的领导人--日本、韩国和新西兰--一起参加在西班牙举行的北约峰会，然后将飞往巴黎出席会议，努力修补与法国总统马克龙的关系。

澳大利亚总理阿尔巴内斯还受到乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)访问乌克兰的邀请，但尚未确认他这次是否会出访。

另外，在周一登陆马德里后的新闻发布会上，阿尔巴内斯证实，他已和所罗门群岛总理索加瓦雷进行了他上台后的首次交谈。这位澳洲新总理说，那是一次"非常有建设性的讨论"。