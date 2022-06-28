穆迪: 俄罗斯债务利息支付受阻构成违约

俄罗斯/违约

评级机构穆迪6月27日发布声明说，债权人未能在6月27日之前收到俄罗斯债务的利息支付，构成了俄罗斯的违约。

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根据穆迪周一晚间发布的声明，穆迪认为，债权人在6月27日之前未能收到俄罗斯债务的利息支付，是为俄罗斯的"违约"支付。

穆迪说，"6月27日，俄罗斯债务持有人在30个日历日的宽限期结束前，没有收到两笔（总）价值1亿美元的欧洲债券的票据付款，根据我们的定义，这被认为是一个违约事件"。

法新社说，穆迪这一估计并没有引入俄罗斯的法律违约状态，因为自从因莫斯科入侵乌克兰而对俄罗斯实施国际制裁以来，评级机构不被允许对俄罗斯进行评级。

莫斯科周二上午作出反应，并邀请穆迪"自我解释"。克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫说：就穆迪公司而言，他们最近决定不考虑我国，拒绝给我国评级。这是否意味着穆迪已经恢复了评级程序？

俄罗斯本应在5月27日支付1亿美元的债务利息，这个期限有一个月的宽限期，而宽限期已于6月26日周日到期。

俄罗斯财政部说，它在5月20日之前已用外币支付了这笔钱。但它在周一承认，这些钱没有到达债权人手中，因为西方国家为报复俄罗斯发动乌克兰战争而对莫斯科实施制裁，银行中介机构阻止了这些付款。

穆迪在声明中强调，一些（俄罗斯）在2018年之前发行的欧洲债券，"不包含允许俄罗斯"以卢布偿还的条款"。

第三方行动

现在要由一个债权人委员会，即信用衍生品确定委员会（CDDC）来评估俄罗斯是否错过付款。该委员会在6月初注意到，莫斯科没有支付之前一笔款项的190万美元的逾期利息。

该委员会计划在周三下午早些时候开会，对错过的5月27日最后期限进行审议。

它还将决定是否激活信用违约掉期（CDS），这是作为债务违约保险的金融产品。

俄罗斯财政部则在周一否认了任何违约的观点。莫斯科宣称，"投资者没有收到钱并不是因为没有付款，而是由第三方的行动造成的，这并不直接被认为是违约的情况（......）。

法新社引述金融分析师指出，事实上，该国在很大程度上有能力支付以美元或欧元计价的外债利息。

1998年，俄罗斯在卢布贬值后宣布单方面暂停支付其外债，并放弃履行与国际债权人的到期协议。

但它成功地与主要债权人协商重新安排了还款时间，从而避免了被宣布违约。

自1918年俄罗斯革命期间以来，该国没有发生过违约。