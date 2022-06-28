【视频】联合国里斯本海洋峰会："海洋的紧急状况"

环境保护，海洋

联合国2022年海洋大会周一（6月27日）起在葡萄牙里斯本召开，全球数千环保人士、国家政要出席此次为期5天的大会，大会主旨是保护和拯救脆弱的海洋环境，避免污染和人类活动对海洋的影响。

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海洋的紧急状况

联合国秘书长古特雷斯在大会开幕式讲话中强调海洋将所有人联系在一起。说“由于我们认为享有海洋理所当然，所以今天我们不得不面临海洋的紧急状况“ ,现在必须扭转这一趋势。

此次大会为期五天，原定于2020年4月举行，因新冠疫情而被数次推迟至今举行。

法国电视France24报道指，海洋覆盖了地球表面的三分之二以上，产生的氧气占人类所需的一半，是数十亿人日常生活重要的蛋白质来源。

此外海洋还在减轻气候变化影响，维持地球生命方面发挥着关键作用。

但随着人类二氧化碳排放的不断增加，海洋酸性已变得更强，导致水生食物链平衡被破坏，同时降低了海洋吸收二氧化碳的能力。

到2060年，海洋塑料污染将增加两倍

污染同样也波及水栖生物，受塑料垃圾的影响，每年导致100万只鸟类、10万个海洋生物的死亡。

据世界经合组织预计，到2060年，海洋塑料污染将增加两倍。

在里斯本海洋大会开幕日，曾在超级英雄电影中扮演过海王的美国演员杰森·莫玛也在大会现身，呼吁保护海洋，他的出现提醒人们，加紧行动，不要让美丽的海洋世界未来不会仅仅出现在传奇神话中。

点击视频观看法国电视France24的相关报道

联合国里斯本海洋峰会："海洋的紧急状况" © france24视频截图