伊朗申请加入金砖集团 阿根廷也想

金砖国家/伊朗/阿根廷

在西方联手制裁莫斯科，以图让普京终止侵略乌克兰战争之际，金砖国家集团积极扩招，伊朗提出了申请，阿根廷也表示希望加入。

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路透社6月28日发自迪拜的消息，拥有世界第二大天然气储量的伊朗已申请加入由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖国家集团。该集团覆盖的市场，被北京和莫斯科视为替代西方的强大新兴市场。

伊朗官员周一表示，伊朗已经提交了加入金砖集团的申请。德黑兰通过其外交部发言人表示，伊朗的成员资格对双方来说都是一个"附加值"。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚-扎哈罗娃（Maria Zakharova）说："当白宫正在考虑在世界上还有什么可以关闭、禁止或破坏的时候，阿根廷和伊朗申请加入金砖国家。

俄罗斯将这些“申请”作为证据，证明“以美国为首的西方国家”因莫斯科侵略乌克兰而对其孤立的目的没有达到。

目前在欧洲的阿根廷总统阿尔贝托-费尔南德斯（Alberto Fernandez）最近重申了他的国家加入金砖国家集团的愿望。阿根廷政府的一位消息人士说，目前还没有进入"正式程序"，但这是阿根廷的意向。

长期以来，莫斯科一直寻求加强与亚洲、拉美和中东的联系，自从西方对俄罗斯实施制裁以来，这种努力得到了加强。

金砖四国这个缩写词是由高盛公司的经济学家吉姆-奥尼尔（ Jim O’Neill）在2001年创造的，用来描述巴西、俄罗斯、印度和中国的惊人崛起。金砖四国于2009年在俄罗斯举行了第一次峰会。南非于2010年加入。

迄今为止，中国是金砖国家集团中最大的经济体，占该集团27.5万亿美元集体经济实力的70%以上。根据国际货币基金组织的数据，印度约占13%，俄罗斯和巴西约占7%。

金砖国家占世界人口的40%以上，占全球经济的26%左右。

自1979年伊斯兰革命将美国支持的伊朗国王巴列维赶下台以来，伊朗一直受到西方国家的排斥，其经济因无数次制裁而陷入瘫痪。它拥有中东地区约四分之一的石油储备。

中国国家主席习近平上周与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京和其他金砖国家领导人举行了虚拟峰会。

习近平批评了国际制裁的"滥用"，而普京则斥责西方国家煽动全球危机，两位领导人都呼吁加强金砖国家合作。

普京说与中国的关系是有史以来最好的，并吹嘘与北京的战略伙伴关系，旨在对抗美国的影响。

美国总统拜登（Joe Biden）说，西方正与中国和俄罗斯这样的专制政府进行斗争。

普京入侵乌克兰被美欧视为其与西方关系降至1962年古巴导弹危机以来最低水平的原因，并对莫斯科进行了现代史上最严厉的制裁。

但普京说，西方想摧毁俄罗斯，经济制裁相当于宣布经济战争，俄罗斯将与中国、印度等其他大国以及中东地区的大国建立联系。