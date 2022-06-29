北约: 俄罗斯是“直接威胁” 中国是“挑战”

北约/俄罗斯/中国

北约因俄罗斯发动侵略乌克兰战争而将其视为“直接威胁”。同时，北约在马德里峰会推出的"战略概念"首次提到中国"对我们的价值观、我们的利益和我们的安全"构成"挑战"。而作为这种担忧的迹象，北约今年首邀日韩领导人参加其峰会。

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北约秘书长斯托尔滕贝格6月29日周三在马德里北约峰会表示，俄罗斯对北约国家的安全构成了"直接威胁"。该联盟将加强其东翼，以应对俄罗斯入侵乌克兰的行为。

他说，这次峰会将审议北约联盟的路线图，这是自2010年以来的首次。"我们将在峰会上明确表示"，"俄罗斯对我们的安全构成直接威胁"。

他强调称，此刻北约联盟正在经历"第二次世界大战以来最严重的安全危机"，而马德里峰会是 一次"历史性的"会议。

面对来自俄罗斯的威胁，北约国家将在马德里峰会上决定加强其在联盟东翼的"战斗群"。斯托尔滕贝格周一表示，北约将"改造其4万多人的反应部队"，将北约高度戒备部队人数增加到30万人以上。他今天周三说："这是自冷战以来对我们的集体防御进行的最重要的全面改革。

此外，对于中国，斯托尔滕贝格说，北约将在马德里通过名为"战略概念"的北约新路线图将首次提到中国"对我们的价值观、我们的利益和我们的安全"构成的"挑战"。

他继续说道：“中国不是一个对手，但当我们看到中国大量投资于新的军事装备时，我们必须考虑对我们的安全造成的后果”。

作为这种担忧的迹象，北约组织今年首次邀请日本和韩国领导人参加其峰会。

当然，俄罗斯侵略乌克兰和北约对乌克兰在军事和财政上的支持，将是北约成员国讨论的核心议题，乌克兰总统泽连斯基将通过视频参加马德里北约峰会。

乌克兰战争对认为是对北约的催化剂。巴黎第二大学政治学教授、军事学院战略研究所（IRSEM）科学主任让-文森-霍林德解释说，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，大西洋联盟似乎因这个冲突而复活。