拜登宣布在欧洲部署更多美军 应对海陆空威胁

北约/美国/欧洲

美国总统乔-拜登周三6月29日在马德里宣布，美国将加强在欧洲的军事存在，以便北约能够应对来自所有方向和所有领域的威胁：陆地、空中和海上。

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拜登表示，在这个载入史册的（北约）军事联盟峰会上，他宣布“在西班牙、波兰、罗马尼亚、波罗的海国家、英国、德国和意大利增加美国军事力量的存在”。

法新社发自马德里的报道说，拜登与北约秘书长斯托尔滕贝格一同面对媒体，他说：“我们汇合在一起”，“我们正在证明北约比以往任何时候都更有存在的必要”。

拜登首先回述说，美国今年已在欧洲部署了“2万名额外部队，以加强我们的防线，应对俄罗斯的侵略行动”。

随后，他证实了“华盛顿将把美国在西班牙罗塔海军基地的驱逐舰数量从4艘增加到6艘”，和美国将在波兰建立"美国第五军团的永久总部"。

在对媒体的简短讲话中，拜登说，"我们将保持一个额外的旅"，总人数为5000人，将驻扎在罗马尼亚，并"向波罗的海国家进行额外部署"。

他还说，"我们将向英国增派两个F-35战斗机中队"，并在德国和意大利"布置额外的防空能力"。

然后，乔-拜登高兴地说：俄罗斯总统弗拉基米尔-普京希望欧洲"芬兰化"，即，北约成员国都朝着史上北欧国家的中立立场演变，结果他得到的却是欧洲的"北约化"。

法新社说，对于历史上不结盟的芬兰以及瑞典加入北约的申请，土耳其昨天周二晚间取消了对这两国加入北约的否决权。北约自乌克兰战争开始以来，表现出几乎无懈可击的团结立场。