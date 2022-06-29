泽连斯基呼吁安理会将俄罗斯除名，定义俄罗斯为恐怖主义国家

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6月28日星期二晚间，乌克兰总统泽连斯基从基辅通过视频向联合国安理会发声，呼吁联合国将俄罗斯从安理会当中剔除，同时呼吁联合国通过国际法庭，对俄罗斯军队在乌克兰的行动开展调查。

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联合国安理会这场会议是在乌克兰遭受俄罗斯空袭，中部城市克列缅丘克一家商场至少18人丧生，超过50人受伤之后，在乌克兰领导人的呼吁下召开的。泽连斯基的讲话以列数俄罗斯近期对乌克兰的攻击开场，报出了许多具体受害人的姓名和年龄，称欢迎联合国向克列缅丘克派出独立调查组，调查袭击是否由俄罗斯导弹造成。他指出：“现在有必要使俄罗斯失去操控联合国的能力，使俄罗斯无法在作为安理会成员国的同时继续其恐怖行径；有必要通过设立国际法庭，对俄军针对乌克兰人的行动开展调查，同时在联合国层面明确国家恐怖主义的法律定义”。他疾呼：“如果一个国家杀害了和平的人民，就应当被认定是恐怖主义，这种组织应该成为全人类的敌人”，“这种国家层面的犯罪已构成恐怖主义，不可以不查”。

泽连斯基指出，“俄罗斯虽然违反了联合国基本原则和国际法律秩序，但在全球范围内它仍然没有被追责，仍留在联合国机构中，甚至继续占据安理会常任理事国席位”。“俄罗斯无权参与有关乌克兰战争的讨论和投票…我敦促各位剥夺恐怖主义国家代表团在联合国大会的权力，俄罗斯也无权留在安理会。（剥夺俄罗斯的安理会地位）并不像人们想象的那样困难”。

泽连斯基还表示：“目前有必要紧急使俄罗斯停止对民众的杀害，并追责其恐怖主义行径。否则俄罗斯将有可能把这种恐怖主义活动延展到其他欧洲，亚洲国家，比如波兰，比如摩尔多瓦，比如哈萨克斯坦”。

最后，在泽连斯基的呼吁下，与会成员起立，为战争中丧生的乌克兰平民默哀。所有与会成员都起立默哀，包括俄罗斯驻联合国大使波利扬斯基。