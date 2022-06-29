美日韩在西班牙举行三国首脑会谈

美日韩

美国总统拜登，日本首相岸田文雄，韩国总统尹锡悦于6月29日在北约马德里峰会期间举行三方首脑会谈，就加强合作应对朝鲜核导威胁达成共识。

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据韩联社报道，韩国总统尹锡悦在三方会谈中表示，面对不断升级的朝鲜核导威胁、不稳定性日益突出的国际局势，进一步深化韩美日三边合作的重要性更加凸显。本次韩美日首脑会谈意在表明三国将加强合作解决全球和地区问题的意志。尹锡悦强调，希望韩美日合作借此成为维护世界和平稳定的中流砥柱。

据共同社报道，日本首相岸田文雄29日在西班牙，与美国总统拜登、韩国总统尹锡悦举行了日美韩首脑会谈。各方确认合作对抗朝鲜弹道导弹威胁以及阻止其核开发，磋商如何加强施压打击核开发的资金源。

该报道说，考虑到在印度太平洋地区扩大影响力的中国，各方将为促进自由和民主、维持基于国际法的秩序而加强团结。

共同社说，日韩围绕原被征劳工和原慰安妇问题对立，在2019年12月以后没有再举行首脑会谈。此次是体现了希望改善日韩关系的美国意愿、美国也参加的首脑会谈。另一方面，日韩会谈暂无举行计划。尹锡悦在28日与岸田交谈后向媒体表示：“确信我们能成为解决韩日之间悬而未决问题、为了未来共同利益发展两国关系的伙伴。”

此外，三国还将加速以美国为核心的防务合作。进入今年以来，朝鲜以前所未有的频率屡次实施导弹发射试验，还有意见认为其可能进行第七次核试验。日美韩有意通过首脑级别展现团结以提高威慑力。

三国将协调早日恢复确认宙斯盾舰探测、追踪和拦截弹道导弹一系列操作的训练。日美韩上次举行联合训练是在2017年12月，受2018年韩国海军舰艇向日本自卫队飞机照射火控雷达问题等影响而中断至今。

韩联社说，美国总统拜登表示，韩美日三边合作对实现韩半岛完全无核化、自由开放的印太地区等共同目标十分关键。美方愿同韩日两国一道持续进行这种形式的对话，加强三边合作。他还指出，三方担忧朝鲜执意进行核试验，并重申了坚定协防韩国的承诺。