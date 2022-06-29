英外相:俄乌战争凸显支援要趁早 适用助台湾防卫

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英国外交大臣特拉斯指出，俄乌战争显示，各国应及早支援潜在被侵略方，不可一厢情愿期待局势不会恶化，这个重要教训也适用英国与盟友对台湾的态度。

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中央社6月29日发自伦敦的报道，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天在国会外交委员会说明外交部工作并接受议员质询。她此前出席26至28日在德国举行的七大工业国集团（G7）峰会，短暂停留英国后，又前往西班牙参加北大西洋公约组织（NATO）28至30日举行的峰会。

俄罗斯2月24日侵略乌克兰后，台海情势获更多国际关注。俄乌战争的各项经验，包括国际支援、交战双方的打击和防御模式等，成为分析台海冲突可能情况的参照。

特拉斯回应议员凯恩斯（Alicia Kearns）提问时说，在俄乌战争爆发前，国际间总是有一厢情愿的思考趋势，主观期待不会有更多坏事发生，宁愿先观望再说；但事实证明，最后往往为时已晚。

她强调，各国当时应更早采取必要行动，提早供应乌克兰防卫性武器，「我们必须汲取教训，用在台湾上」。

她说，用于支援乌克兰的军事装备需要操作人员接受最长可达数个月的训练，因此支援潜在被侵略者理当「越快越好」。

特拉斯说，直到今天依然有人单方面期待情况好转、战争可自然而然结束；但事实是「除非我们积极涉入，协助乌克兰、遏阻俄罗斯」，否则情势不会自动改善。

凯恩斯追问，英国与盟友是否已就提供台湾防卫性武器积极展开讨论。特拉斯回应，英国与G7盟友讨论的是「确保台湾拥有自我防卫所需能力（capabilities）」。

针对凯恩斯询问英国是否已提供相关能力，特拉斯表示，「我们确实提供」，「一如我们在全球其他地方的盟友」。

她指出，英国正偕同伙伴们确保相关能力到位，因为「我们必须保卫这个国家」，也就是台湾。

俄乌战争爆发后，特拉斯数次公开提及英国与北约成员国等盟友应确保台湾等民主政体有足够自我防卫能力。

英国军方近期也提高对台海情势的示警强度。国防大臣华勒斯（Ben Wallace）15日告诉媒体，中国正密切关注西方对俄乌战争的反应，这攸关台湾。他提到，北京不畏毁约弃诺、破坏香港「一国两制」，「这对台湾来说不是个好预兆」。

他昨天在伦敦一场智库演说重申，除了俄罗斯，中国强势且有能力挑战以规则为基础的国际秩序，同样是问题来源。

不过，英国首相约翰逊（Boris Johnson）的公开说法相对保守。他昨天在从德国前往西班牙参加北约峰会的路上回应随行媒体询问台湾是否需要更多协助时说，有件事很重要，即不可允许欧洲局势让各国有理由研判，当既定边界遭武力强制改变时，其他人将袖手旁观

这项统计还提到，到2021年底，申请加入中国共产党者有2062.5万人。而上述的中共党员总人数，则较中共18大召开时增加15.9%。也就是说，自中共总书记习近平18大上台时到2021年底的9年多，中共党员人数已增加1300多万人。

统计指出，同一时间，中共大专及以上学历党员有5146.1万人，占53.2%，比上年提高1.3个百分点；女性党员2843.1万人，占29.4%，比上年提高1个百分点；少数民族党员728.5万人，占7.5%，比上年提高0.1个百分点。

中组部指出，上述结构数字这是「党员队伍结构持续优化」的表现，但仍不忘强调工人和农民仍是中共党员的主体，比例仍占33.6%。

基层组织是中共对社会各角落控制的重要媒介。公报提到，在全国所有基层党组织中，机关基层党组织有74.5万个，事业单位基层党组织94.9万个，企业基层党组织153.2万个，社会组织基层党组织17.1万个，基本实现「应建尽建」。

公报提到，2021年中共全年新发展党员（指纳入预备党员）438.3万人，比上年增加195.6万人。职业方面，生产工作第一线者231.1万人，占52.7%；学历方面，大专及以上者211.5万人，占48.3%；年龄方面，35岁及以下者354.0万人，占80.8%。