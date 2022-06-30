北约承诺对基辅支持到底 莫斯科称停火条件是乌克兰投降

北约/乌克兰/俄罗斯

北约马德里峰会在昨天6月29日承诺，面对俄罗斯的"残酷"行为，只要有必要，北约就会支持乌克兰。法国总统马克龙呼吁北约发出"团结和力量的信息"。莫斯科称，让俄军停止进攻和条件是乌克兰必须放下武器投降。

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北约秘书长斯托尔-滕贝格说："只要需要，乌克兰就可以依靠我们"。他还提到北约的"道德与政治义务"。

已向基辅提供数十亿美元武器的北约国家在一份联合声明中说，他们已就一项新的援助计划达成一致，其中包括"交付非致命军事装备"和“加强乌克兰对网络攻击的防御能力”。

该联合声明写道："俄罗斯令人震惊的残酷行为正在造成人类的巨大痛苦和大规模流离失所"。“莫斯科应该对这场人道灾难负有全部责任"。

乌克兰外长库列巴对北约这个声明表示欢迎，他说，这是北约对俄罗斯发出的"强大"而"清晰"的立场。

此前，乌克兰总统泽连斯基应邀通过视频向北约联盟成员国领导人发表了两次讲话，他继续呼吁增加对乌克兰的军事和财政支持，他要求合作伙伴提供更多武器时说，这对于抵抗"俄罗斯大炮"至关重要。

北约秘书长斯托尔滕贝格周二承诺北约国家将在马德里商定"一项援助乌克兰的综合方案，以帮助其行使捍卫自己的权力"。他还说："极其重要的是，我们准备继续提供支持，因为乌克兰现在正面临着自第二次世界大战以来我们在欧洲从未见过的残暴行为。

法国总统马克龙在北约峰会之前，在德国举行的七国集团会议结束时呼吁北约联盟发出"团结和力量的信息"。他强调，"俄罗斯不能也不应该赢得"这场战争。

据唐宁街说，英国首相鲍里斯-约翰逊周三呼吁所有北约国家增加军费开支，以应对俄罗斯的入侵，以便"恢复自己的威慑力，并在未来十年提供防御"。

北约峰会召开之际，乌克兰继续为俄罗斯的入侵在当地付出沉重的代价。

乌克兰当局周二报告了几起针对平民的致命打击，包括位于顿巴斯盆地（东部）的乌克兰战略抵抗区中的北顿涅茨克的孪生城市利西昌斯克（Lyssychansk）遭到的袭击。

据乌克兰当局称，在基辅东南330公里的克雷门楚克一个拥挤的购物中心遭导弹袭击一天后，统计显示，这些袭击造成了至少18人死亡，和大约40人失踪。

乌克兰总统泽连斯基说，这次对克雷门楚克购物中心的轰炸是"欧洲历史上最无耻的恐怖主义行为之一"。他说，俄罗斯袭击一个"和平的城市"，应该将俄罗斯列为支持"恐怖主义的国家"。

泽连斯基周二晚间对联合国安理会的现场视频讲话中，他建议派出一个调查委员会调查这一事件，并再次呼吁将俄罗斯从其常任理事国席位上驱逐出去。

联合国负责政治事务的副秘书长罗斯玛丽-迪卡洛在会议开始时说，为了乌克兰、俄罗斯和全世界，必须停止"死亡、破坏的循环"。

法新社说，自战争开始以来，莫斯科一直说它希望对其邻国乌克兰实施"非军事化"和 "非纳粹化"，并排除在乌克兰投降之前停止进攻的可能性。

弗拉基米尔-普京的发言人德米特里-佩斯科夫说："必须命令乌克兰士兵放下武器，执行俄罗斯提出的所有条件"，那么一切都将在一天内结束。